Quentin Tarantino’s ‘Cinema Speculation’ is een enthousiasmerend boek over de filmjaren zeventig

Uma Thurman en Quentin Tarantino op de set van 'Kill Bill'. Beeld Imageselect

Volgens de ontwikkelingspsychologie werkt het zo. Alle indrukken die je opdoet tussen je 8ste en je 18de draag je de rest van je leven als verworven kennis met je mee. Boeken, platen, films, strips, wetenschappelijke weetjes – zo ontwikkel je een eigen smaak. Bij de jonge Quentin Tarantino – die van 27 maart 1963 is – leidde dat tijdvak tot een smaak en kennis die weinig kinderen zich eigen maken.

Zijn moeder Connie en zijn stiefvader Curt sleepten hem vanaf zijn 4de elk weekend mee naar de bioscoop. En dan niet naar kinder- of familiefilms, nee, het waren verhalen voor 14-plus. Als de buren ernaar vroegen, zei Connie (althans, volgens Tarantino): ‘Ja, er zit weleens geweld in die films, maar ik heb liever dat onze Quentin dat in de bioscoop ziet dan op het journaal. Binnen de context van een film kun je het geweld nog uitleggen, de werkelijkheid is sowieso onbegrijpelijk.’ En dan doelde ze op de oorlog in Vietnam die via de tv de Amerikaanse huiskamers binnen rolde.

De jonge Quentin vond de bezoekjes aan de bioscoop een feestje. Op de terugweg in de auto mocht hij vragen stellen en hij hield in schriftjes zijn eigen recensies bij. Het verklaart de encyclopedische filmkennis die hij etaleert in zijn essaybundel Cinema Speculation, vol verhalen over en analyses van zijn lievelingsfilms, verrijkt met herinneringen aan die bioscoopuitjes.

Want Quentin had ook nog eens geluk. Net toen hij mee mocht naar de film, kwam opzetten wat ‘New Hollywood’ ging heten. Een interessante periode uit de Amerikaanse filmgeschiedenis, zo niet de interessantste. Dat tijdvak loopt van het midden van de jaren zestig tot aan de vroege jaren tachtig en het had alles te maken met de opkomst van de grote, jonge generatie van babyboomers. Een cohort om niet te negeren, met vanaf 1946 een aanwas van alleen in de VS al 4,4 miljoen baby’s per jaar. Door hen brak een tijd aan van popmuziek, festivals, protest en politiek.

De bazen van klassieke filmstudio’s als MGM, Warner, Paramount en Twentieth Century Fox begrepen dat ze een stapje opzij moesten doen, als ze deze nieuwe doelgroep wilden aanboren. Voortaan kregen filmmakers de ruimte om naar Europese voorbeelden als Godard, Truffaut en Antonioni zelf de touwtjes in handen te nemen als het ging om scenario, casting, opnames en montage. Ze waren nu ‘auteurs’, en niet meer veroordeeld tot de obscure cult corner. De grote studio’s fungeerden vanaf dat moment voornamelijk als bankiers en distributeurs die ook de publiciteit deden.

Die nieuw verworven vrijheid – zelfs voor de veteranen onder de voormalige studioregisseurs – leverde een stroom spraakmakende films op. Denk aan: Bonnie & Clyde (1967) met Warren Beatty en Faye Dunaway, geregisseerd door Arthur Penn. Of aan: The Graduate, The Wild Bunch, Easy Rider, The Last Picture Show, Shaft, The French Connection, The Godfather – nou ja, te veel om op te noemen.

Idiolect

Allemaal films waarover we het vandaag nog steeds hebben. En zeker Quentin Tarantino, want die gaat in het van hem zo bekende onnavolgbare idiolect in zijn boek helemaal los op deze titels. Onstuitbaar. Met voetnoten, en alles. In je leesstoel hoor je Tarantino bijna letterlijk vertellen met dat middelzware neurotische timbre van hem.

Zeer aanstekelijk. Zo legt hij uit waarom hij Steve McQueen in de policier Bullitt (Peter Yates, 1968) zo cool vindt. Nou, niet om zijn method acting, want daar deed McQueen niet aan. Integendeel. ‘Op het scherm doet hij praktisch niets. Maar niemand uit de filmgeschiedenis kon zo geweldig niets doen als Steve McQueen. Laat hem gewoon het beeld vullen, wij kijken wel.’

Hij breekt een lans voor McQueens tegenspeelster Ali MacGraw – eerder het charmante liefje uit de tranentrekker Love Story (1970) – in het bankovervaldrama The Getaway (Sam Peckinpah, 1972). ‘Er was destijds veel kritiek op haar rol, behalve in de Franse pers. Zij begrepen dat Ali de helft vormt van het koppel dat een van de mooiste liefdesgeschiedenissen op film ooit speelt. Ze is geen professionele bankrover, dat klopt. Ze speelt een vrouw die onder zware omstandigheden probeert te voorkomen dat haar relatie stukgaat. Dat is altijd onderschat.’

Hij schetst zijn verbijstering over de beelden van de anale verkrachting van Bobby (Ned Beatty) in het overlevingsdrama Deliverance (John Boorman, 1972). Net als de rest van de kijkers had Quentin die heftige scène niet zien aankomen. ‘Ik wist niet eens dat dát bestond.’

Regisseur Martin Scorsese (rechts) met Robert De Niro and Cybill Shepard op de set van de film 'Taxi Driver'. Beeld Getty Images

Ook legt hij uit dat we Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) moeten zien als de bastaardzoon van Dirty Harry (Don Siegel, 1971). Zowel Robert De Niro als Clint Eastwood zijn oudtestamentische wraakengelen, maar Eastwood was eerder. En zo verder. De onvermoede dwarsverbanden en prikkelende meningen spatten van het papier. Ondertussen weet de verteller precies wat hij aan het doen is. Zo schrijft hij plagerig op pagina 71: ‘Duizelt het al? Met al die namen die ik noem? Goed zo! Dat betekent dat je iets leert.’

Alsof wij, de lezers, mogen meedoen aan zijn particuliere pubquiz.

Ook helemaal Tarantino natuurlijk. Die overmoed kennen we uit zijn eigen werk. Quentin is zo dol op Tarantinofilms dat die in de regel een half uur te lang duren. Of hij hakt ze gewoon maar in twee stukken, zoals bij Kill Bill (2003/2004). Hij woont in die films en kan zijn eigen hersenspinsels maar moeilijk loslaten. Alles uit de kast. Beetje sarren van het publiek, doet-ie ook graag.

De Tarantinomethode: bijzaken worden tot hoofdzaken gepromoveerd. Dat leidt vaak tot absurdistische dialogen. Tussen de huurmoordenaars John Travolta en Samuel L. Jackson in Pulp Fiction (1994) bijvoorbeeld, over mayonaise op je frietjes. Of tussen Travolta en Harvey Keitel in dezelfde film als er een lijk moet worden opgeruimd en de boel schoongemaakt (‘A please would be nice...’).

Volgende wet: de verhaallijn moet vooral niet lineair zijn, die doet er uiteindelijk ook niet zo toe. Of is er iemand die nog wel de complete plot van Pulp Fiction of Kill Bill kan navertellen zonder te spieken? Het gaat Tarantino vooral om een deconstructie van bestaande filmgenres en de losse scènes die hij als vignetten op de tijdlijn plaatst, de sfeer, de muziek. In zijn boek legt hij dat uit. ‘Na een paar jaar weet niemand meer waar het verhaaltje over gaat, maar die vijf, zes sterke of geestige scènes herinnert iedereen zich nog wel.’

Zo kijkt hij zelf naar films, blijkt. En zo vertelt hij er ook over. En net als bij zijn speelfilms had ook zijn boek best wat extra editing kunnen gebruiken. Hebben we net een geweldig essay over de portee van Taxi Driver gehad, gaat-ie vervolgens een hoofdstuk pennen over wat er gebeurd zou zijn als niet Martin Scorsese maar Brian De Palma Taxi Driver had geregisseerd. Wat voor film hadden we dan gekregen?

En dan zijn we weer een handvol pagina’s verder, inclusief een venijnige afrekening met het Amerikaanse recensentengilde. Quentin als een van zijn eigen personages uit de western The Hateful Eight (2015), zeg maar.

Obsessief

Quizmaster Quentin heeft altijd gelijk, vindt Tarantino. Dat obsessieve is natuurlijk wel zijn charme. Het ‘wat als...’ is zijn volgende stokpaardje, zoals we nog wel weten uit Inglourious Basterds (2009) en ook Once Upon a Time in Hollywood (2019). Voor de lezer geldt: wees dan zelf maar die extra eindredacteur. Als het te langdradig wordt, sla je gewoon een stukje over en begin je goedgemutst aan het volgende essay.

Dat over de boksfilm Rocky (John G. Avildsen, 1976) bijvoorbeeld. Verrassend dat Tarantino over dit Sylvester Stallone-vehikel net zo enthousiast is als over een gekende klassieker als Taxi Driver. Een toelichting geeft hij ook. En wel dat die nieuwe generatie filmmakers van Hollywood Hills-hippies en de Malibu Beach-beatniks zichzelf weleens verloor in particuliere navelstaarderij. Rocky was eindelijk weer een knap gemaakt drama voor een breed publiek.

Faye Dunaway op de set van 'Bonnie and Clyde'. Beeld Corbis via Getty Images

‘Het is nu misschien niet meer voor te stellen, maar midden jaren zeventig waren we in de bioscoop al door een hele reeks aan keiharde, groezelige, sombere, pessimistische films gegaan. Die humeurige stemming werd in een klap gevloerd door de feelgood-catharsis van Rocky. Niemand wist wie Sylvester Stallone was, maar toen hij in de film de zorgvuldig opgebouwde en gedoodverfde kampioen Apollo Creed pardoes tegen de grond sloeg, werd hij onze held.’

Het gejuich was in de filmzaal massaal. De eerste keer dat hij de film met publiek zag, en de zevende keer ook. Als filmgek met zijn eclectische smaak kon Tarantino zo’n Rocky er goed bij hebben. Deel twee vond hij zelfs nog beter. Bij de Oscars meenden ze dat trouwens al evenzeer. Daar pakte Rocky 1 achteloos ‘beste film’ en ‘beste regie’, ten koste van New Hollywood-klappers als All the Presidents Men, Network, Bound for Glory én Taxi Driver.

Alles aan Cinema Speculation ademt hoe Tarantino zich kostelijk heeft vermaakt met het gevarieerde aanbod uit de seventies. Totdat midden jaren tachtig de in zijn woorden ‘saaie formulefilms’ weer de overhand kregen. Toen is hij zelf maar scenario’s gaan schrijven tijdens zijn baliebaantje bij videotheek Video Archives in Manhattan Beach, Californië. En nadat hij er een paar had verkocht (True Romance; Natural Born Killers) sloeg hij met Reservoir Dogs (1992) zelf aan het regisseren. Dat lezen we dan vast wel weer in zijn volgende boek.

Quentin Tarantino: Cinema Speculation. Nijgh & Van Ditmar; 400 pagina’s; € 24,99. ★★★★☆ Filmspeculatie. Nijgh & Van Ditmar, 432 pagina’s; € 22,50. (verschijnt in april 2023)