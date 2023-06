Queens of the Stone Age keren begeesterd terug met vurige, hoekige rock ★★★☆☆

Het zijn zware jaren geweest voor Josh Homme. Terwijl rechters zich over zijn vechtscheiding bogen, overleed zijn boezemvriend Mark Lanegan (1964-2022) en werd bij hemzelf kanker vastgesteld, die in 2022 operatief kon worden verwijderd.

Homme en zijn band Queens of the Stone Age (QOTSA) klinken op In Times New Roman... (het achtste album sinds 1998) als in het eerste decennium van deze eeuw: vurige, hoekige rock, voortgejaagd door droge, repetitieve riffs, alleen al door de smachtende stem van Homme al uit duizenden herkenbaar. Daar waar je voorganger Villains (2017) kon beschouwen als de dansbare heavy disco-variant van het QOTSA-geluid, begint het nu sterk rockend met Obscenery en Paper Machete: gloeiende, gedreven songs over littekens en fouten, waarin Homme fel van zich af bijt.

Ook goed: What the Peephole Say of de klassieke QOTSA-single Emotion Sickness, al laat die ook horen met welk gevaar het album flirt: het klinkt wel erg vertrouwd allemaal. Enkele minder beklijvende songs (Time & Place) zullen verhinderen dat In Times New Roman... de status verwerft van Songs for the Deaf (2002) of ...Like Clockwork (2013), maar het is wel een begeesterde terugkeer, die Homme zaterdag viert op Pinkpop (en in november nog eens in de Ziggo Dome).

Queens of the Stone Age In Times New Roman... Pop ★★★☆☆ Matador/Beggars