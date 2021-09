Queenpins wordt bevolkt door sukkelaars die alleen maar domme dingen doen en daar verbijsterend lang mee wegkomen ★★★☆☆

Queenpins

Veertig procent korting, twee voor de prijs van één. Wie zijn kortingsbonnen (coupons) in de VS slim gebruikt, kan enorm veel geld besparen. De zich wezenloos vervelende, door haar echtgenoot genegeerde huisvrouw Connie Kaminski (Kristen Bell) heeft er een sport van gemaakt: ze zit weliswaar met een kamer vol dozen ontbijtgranen die ze niet eens echt lust, maar bij de kassa van de supermarkt krijgt ze respect van de andere klanten als ze met al haar bonnetjes 122 dollar korting krijgt.

In Queenpins bedenkt Connie bij toeval een plannetje waarmee ze nog meer kan verdienen en betrekt haar buurvrouw JoJo (Kirby Howell-Baptiste) erbij. Die wijst er fijntjes op dat het idee ‘stelen, smokkelen en illegaal doorverkopen’ behelst, maar dat vindt Connie te negatief klinken. Zelf ziet ze zich als een soort Robin Hood. Een Robin Hood die wel in no time 40 miljoen dollar weet te vergaren.

Queenpins is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat haast te krankzinnig is om waar te zijn. Natuurlijk is Connie feitelijk crimineel bezig, maar schrijvers en regisseurs Aron Gaudet en Gita Pullapilly presenteren de misdaden als de opstand van een van nature fanatieke, vereenzaamde nobody die er genoeg van heeft. Stiekem is het ook leuk dat het kapitalistische verkooptrucje van de coupons, bedoeld om vrouwen zoals zij zo veel mogelijk te laten uitgeven, zich juist keert tegen de bedenkers, de grote multinationals.

Die laten zich vervolgens bijstaan door Ken, een ongelukkige fraudespecialist voor wie het opsporen van het tweetal een obsessie wordt. Een soort Catch Me If You Can wordt Queenpins dan, bevolkt door sukkelaars die alleen maar domme dingen doen, in ‘small-town America’, en daar desalniettemin verbijsterend lang mee wegkomen.

En toch is het verhaal beter op papier dan het op het scherm overkomt. Och, hadden de gebroeders Coen dit maar in handen gekregen, dan had acteur Paul Walter Hauser, die Ken een mooie tragiek geeft, ongetwijfeld geen scène gekregen waarin hij zichzelf onderpoept in een auto.

Queenpins weet niet helemaal wat het wil. Vette humor of maatschappijkritiek? Is het lachen om, of lachen met? Is Connie, met haar onvervulde babywens, een komisch of een tragisch personage? Halverwege lijken Gaudet en Pullapilly bovendien ineens veel geïnteresseerder in Ken en zijn nieuwe partner (Vince Vaughn) dan in de frauderende vrouwen.

Het lijkt misschien een koopje, meerdere films voor de prijs van één, maar uiteindelijk heb je er weinig aan.