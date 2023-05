‘Queen of Rock-'n-Roll’ Tina Turner (83) na langdurig ziekbed overleden

Tina Turner in een uitverkochte Ahoy’ in 1990. Beeld Redferns

Tina Turner’s indrukwekkende carrière begon in de late jaren vijftig als zangeres in een duo met haar toenmalige echtgenoot, Ike & Tina Turner Revue. Na haar scheiding ging ze verder als soloartiest. Met 100 miljoen verkochte platen is ze een van de best verkopende artiesten ooit. Ze won maar liefst twaalf Grammy Awards, de meest prestigieuze prijzen in de muziekindustrie.

Turner was de eerste zwarte én vrouwelijke artiest die prijkte op de cover van magazine Rolling Stone. Nummers als What’s love got to do with it (1984), Whole Lotta Love (1975), (Simply) the Best (1991) en Private Dancer (1984) zijn voorgoed aan haar naam verbonden. Het leverde haar de bijnaam Queen of Rock-’n-Roll op.

Turner werd geboren als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee in 1939. Het was haar man Ike Turner die haar aanspoorde om haar naam te veranderen in Tina Turner. Niet alleen omdat hij dat beter vond klinken, ook wilde hij zich haar supertalent toe-eigenen. Voor het oog van de wereld boekten ze grote successen met hits als River Deep - Mountain High (1966) en Nutbush City Limits (1973).

Ike en Tina Turner in 1973. Beeld Alamy Stock Photo

Maar achter de schermen beulde hij haar volledig af. ‘Als het straks niet goed is, sla ik je helemaal in elkaar’, beet hij haar in aanloop naar een optreden toe. Maar ook als het wel goed was, kreeg ze klappen. ‘Ik leefde het leven van een dode’, zei ze erover in de beklemmende documentaire Tina, die twee jaar geleden uitkwam.

Na zestien jaar misbruik en een aantal zelfmoordpogingen vluchtte ze in 1976 uit de toxische relatie. Toen People haar over de succesvolle start van haar solocarrière wilde ondervragen, besloot Turner haar verhaal met de wereld te delen. ‘Ik heb nooit liefde gekend’, vertelde ze. ‘Niemand heeft ooit van mij gehouden.’

Stadions in vervoering

Des te knapper dat ze in de jaren tachtig uitgroeide tot een popartiest van wereldformaat, een van energie bruisende wereldster die overal ter wereld stadions in vervoering bracht. Haar show in Rio de Janeiro trok in 1988 liefst 180 duizend bezoekers, nog altijd een van de drukst bezochte concerten ooit.

Tina Turner tijdens een optreden op de Grammy's in 2008, ze was destijds 68 en ging later dat jaar op tournee. Beeld AFP

In 2008 en 2009 maakte ze haar laatste wereldtour. Daarna onttrok ze zichzelf uit de schijnwerpers. In 2013 trouwde ze met de Duitse muziekproducent Erwin Bach, met wie ze al jarenlang samen was. Aan het einde van haar leven, toen ze met gezondheidsproblemen kampte, bleef het leed haar niet bespaard. Haar oudste zoon Craig maakte een einde aan zijn leven. Haar jongste zoon Ronnie stierf afgelopen december.

Toch was de Queen of Rock-’n-Roll in het laatste decennium van haar leven gelukkig. Ze had naar eigen zeggen altijd vertrouwen gehouden in de mooie kant van het leven, ‘die altijd blijft stralen, wat er ook gebeurt’, zei ze in 2020 tegen The Guardian. ‘Dat is wat ik ervaren heb, en het is mijn grote wens om anderen ook gelukkig te maken’. Ze laat twee zoons achter.