‘Quand tu seras grand’ is een rommelig, maar charmant monument voor de mensen in de zorg ★★★☆☆

‘Quand tu seras grand’ van Andréa Bescond en Eric Métayer.

Ruimte is er eigenlijk niet. Tijd evenmin. Toch heeft Yannick (Vincent Macaigne), werkzaam in een hectisch Frans verzorgingstehuis, niets te kiezen. In de kantine zullen de komende tijd óók de leerlingen van de lokale, tijdelijk kantineloze middelbare school onder leiding van Aude (Aïssa Maïga) te eten krijgen.

Voor en na dit opgedrongen besluit maakt het talloze kanten op stuiterende Quand tu seras grand haarfijn duidelijk wat het werk in tehuizen als deze vermag. Alleen al in de openingsminuten zien we ruziënde schoonmakers die graag eens meer verdienen dan 9,45 euro per uur. We zien iemand in de keuken die ondanks de hoge werkdruk zorg tracht te leveren op maat, mét kwinkslag: niet al het eten hoeft te worden vermalen, sommigen hier hebben immers nog tanden. Ook de ouderen krijgen een gezicht, in de gedaante van een kwetsbaar echtpaar, intensief knuffelend in de regen, zij in een rolstoel en hij op een bankje.

Quand tu seras grand biedt daarmee een even rommelige als charmante combinatie van twee subgenres waarin Franse filmers vooral sinds het begin van deze eeuw uitblinken: de doorwrochte schoolfilm (Être et avoir, Entre les murs) en het monument voor de (geestelijke) gezondheidszorg, van Hors normes (2019) tot het nog te verschijnen Sur l’adamant, begin dit jaar winnaar van de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn.

Andréa Bescond en Eric Métayer, het filmende Franse echtpaar dat eerder met Les chatouilles (2018) een ijzingwekkend misbruikdrama maakte, toont ditmaal hun frivolere kant. Quand tu seras grand wentelt in de chaos van het instituut waaraan ze op consequent opgewekte toon hun ode brengen. Met wellicht te veel personages om op individueel niveau aan te hechten, beslommeringen van het personeel die soms de contouren van een soap vertonen, met een iets te bedachte premisse ook (natuurlijk doet de aanwezigheid van die kinderen de ouderen vooral heel veel goed, uiteraard bouwt het meest norse skatekind een band op met de meest hulpbehoevende patiënt), maar wel duidelijk met het hart op de juiste plaats.

Quand tu seras grand toont bovenal de onschatbare waarde van de persoonlijke bezieling waarmee de uitgeklede verzorgingsstaat overeind wordt gehouden.