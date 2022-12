Puss in Boots’ negen levens zijn onderhand op, dat thema is leuk ingebed in de vertelling ★★★☆☆

Puss in Boots: ‘The Last Wish’

Het slotstuk van de Shrek-franchise ligt alweer een jaar of tien achter ons, maar dat ene geliefde figuurtje timmert nog verder aan de weg binnen de eigen spin-off. Het is Puss in Boots, het snoeverige macho-katje met de laarzen, in de originele taal zo fijn verpersoonlijkt door ster-acteur Antonio Banderas die daarbij op z’n oude Spaanse accent teruggrijpt.

InThe Last Wish meldt magere Hein zich in de gedaante van een wolf met bloedrode ogen: Puss’ negen kattenlevens zijn onderhand op. Bang voor het einde duikt de gelaarsde held onder in een duf kattentehuis, maar ook daar blijkt Puss in ruste (nu met lange baard) niet veilig voor allerlei op hem jagende sprookjesfiguren. De plot van het avontuur is generiek: veel gedoe rondom een wens-ster. Maar het onderliggende thema, die doodsangst, is aardig ingebed in de vertelling. Puss is, niet anders dan de oger of de ezel uit Shrek, nu wel toe aan zijn definitieve pensionering.