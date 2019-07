Purmerendse tiener Kiowa Roukema scoort langst genoteerde nummer-1-hit ooit in Amerika

Lil Nas X (l), YoungKio (m), and Billy Ray Cyrus bij de de BET Awards 2019. Beeld Getty Images for BET

De ongebruikelijke mix van genres staat al 17 weken op de hoogste notering van de Billboard Hot 100-hitlijst. Daarmee werd het record van 16 weken van Mariah Carey en Boyz II Men met One Sweet Day uit 1995 en Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber met Despacito uit 2017 verbroken. Eerder verbrak Old Town Road al het record van debuutsingle die het langst op nummer 1 staat. Dat record was tot dan toe in handen van Los Del Rio met Macarena uit 1993.

‘Je kunt gerust stellen dat dit de grootste prestatie uit mijn leven ooit zal zijn’, schreef YoungKio op Instagram aan zijn 68 duizend volgers. ‘Legendarisch!’ Roukema woonde tot voor kort bij zijn ouders en studeerde multimediadesign aan de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels heeft hij in Californië een platendeal getekend bij Universal.

Bochtige onstaansgeschiedenis

Het succes van Old Town Road kent een lange bochtige ontstaansgeschiedenis, die veelzeggend is voor de huidige staat van de entertainmentindustrie. In oktober ging Lil Nas X, echte naam: Montero Lamar Hill, als beginnende artiest op YouTube op zoek naar beats om op te rappen. Daar vond hij plots de instrumentale track van YoungKio. Hij kocht de beat voor 30 dollar, nam zijn vocalen erover op en zette het liedje op muziekplatform SoundCloud.

‘Het moest grappig zijn, het moest pakkend zijn, het moest hiphop zijn, het moest country zijn en het moest kort zijn’, schreef de rapper op Instagram over Old Town Road, dat in de oorspronkelijk versie net iets korter dan 2 minuten duurde.

Dat het liedje die elementen combineerde, was waarschijnlijk de reden dat het aansloeg op TikTok, een app die vooral onder tieners zeer populair is en waarmee je dans en playbackfilmpjes maakt. Old Town Road werd op TikTok de soundtrack van de zogenaamde Yee Haw-challenge: video’s waarin mensen eerst in hun normale kleding dansen en dan, als de beat begint, opeens transformeren in een cowboy.

Controverse

Vervolgens begon Old Town Road ook door te breken in de hitlijsten. Het liedje werd het onderwerp van een controverse toen Billboard het nummer van de country-hitlijst haalde. Het liedje zou niet country genoeg zijn. Velen vonden het racistisch dat een zwarte artiest uit een voornamelijk wit muziekgenre geweerd werd.

‘Heel veel mensen waren boos’, zei Roukema in april tegen de Volkskrant, toen Old Town Road voor het eerst de nummer 1-positie behaalde. ‘Het leek erop alsof het een hiphopartiest niet gegund werd om een countryhit te hebben. Maar ja, uiteindelijk heeft die ophef het nummer alleen maar vooruit geholpen.’

Daarop stelde countryzanger Billy Ray Cyrus, de vader van Miley, voor om een remix op te nemen met Lil Nas X. Die versie kwam vervolgens op nummer 1 terecht. In de clip die ze vervolgens samen maakte speelde Kiowa Roukema ook een rolletje, naast grote sterren als comedian Chris Rock, producer Diplo en rapper Vince Staples.

Internet in vuur en vlam

Over de auteursrechten van Old Town Road is ook veel gediscussieerd. Roukema gebruikte een banjo-sample van rockband Nine Inch Nails, in eerste instantie zonder toestemming. Later is er achter de schermen een nieuwe deal gesloten, waarbij het onduidelijk is hoeveel Nine Inch Nails-frontman Trent Reznor betaald krijgt.

Over Roukema's inkomsten hoeven we volgens hem in elk geval geen zorgen te maken. In de YouTube-talkshow Convo zei hij dat hij in principe nooit meer hoeft te werken, als hij een beetje verstandig doet met zijn geld.

Alles rond Old Town Road lijkt voortdurend het internet in vuur en vlam te zetten. In juni, op de laatste dag van de Amerikaanse Pride Month, schreef Lil Nas X op Twitter dat er een boodschap verborgen zat in zijn liedje C7osure. Hij is de eerste artiest die ooit uit de kast kwam terwijl hij een nummer 1-hit had.