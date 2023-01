Puistjes, billen en groene klodders: wat is het beste boekomslag van 2022?

Omslagontwerp door Na Kim.

Hoe duid je het afgelopen jaar? Commentatoren kijken naar geopolitieke spanningen, maar het kan ook anders. Matt Dorfman doet het aan de hand van boekomslagen. Bij elke jaarwisseling kiest de artdirector van The New York Times Book Review zijn favorieten uit twaalf maanden boekontwerp, die volgens hem ook iets over de toestand in de wereld zeggen.

Omslagontwerp door Christopher Sergio.

Het thema van 2022 volgens Dorfman: toenemende herrie, ook in visuele zin. Ontwerpers moeten zien op te vallen ‘while the world around them is shouting and self-promoting’. Wie dat lukt zonder zelf een keel op te zetten, verdient een plaats in Dorfmans top-12. Zoals de New Yorkse ontwerper Christopher Sergio, die op Philip Shorts biografie Putin een simpel maar krachtig rood blok zette, gecombineerd met een haast onmerkbaar aangevreten P, U, T, I en N.

Omslagontwerp door Alex Merto en Ian Woods.

Dat Dorfman zijn criterium niet al te dogmatisch toepast, bewijst zijn keuze voor I Want to Keep Smashing Myself Until I Am Whole, een bloemlezing uit het oeuvre van Elias Canetti. Alex Merto en Ian Woods voorzagen de bundel van een geraffineerd kakofonisch beeld dat past bij de titel: in stukken en toch heel.

Omslagontwerp door Linda Huang.

Opmerkelijk voor een krant met het bereik van The New York Times is dat Dorfman vist in een relatief kleine vijver: ontwerpers van buiten de Verenigde Staten of Engeland komen zelden aan bod, sommige namen keren jaar in jaar uit terug. Vaste klant Na Kim is weer present, met een blikvanger voor Sheila Heti’s roman Pure Colour: een lithografie van Ellsworth Kelly (Vert, uit 1965) die als een dikke groene klodder nog net niet de titel opslokt.

Omslagontwerp door John Gall.

Ruimer en democratischer is het traditionele jaaroverzicht van het digitale literatuurplatform The Literary Hub, dat 31 ontwerpers liet terugkijken op 2022, onder wie grootheden als Jamie Keenan en – daar is ze weer – Na Kim, die zelf met nota bene zes titels in de lijst staat. Het resultaat is een beredeneerde ranglijst van liefst 103 omslagen, met op 1 andermaal het Canetti-omslag van Merto en Woods, ex aequo met de zoetzure Cupido-variant op het omslag van Tess Gunty’s The Rabbit Hutch, ontworpen en geïllustreerd door Linda Huang.

Omslagontwerp door Amanda Kain.

Lager op de lijst, maar niet minder vindingrijk: de omgekeerde luchtballonnen op Charles Simics dichtbundel No Land in Sight (ontwerp John Gall), het puistjespatroon op Laura Chinns jeugdherinneringen Acne (Amanda Kain) en de smakelijke perzik op Heather Radkes Butts, een cultuurhistorische beschouwing over het achterwerk (Rodrigo Corral).

Omslagontwerp door Rodrigo Corral.

In Nederland kennen we de verkiezing van het Mooiste Boekomslag, dat onder het motto ‘never judge a cover by its book’ voor de elfde keer door de boekwinkelketen Libris wordt georganiseerd. Ditmaal geen nominaties door een vakjury: lezers konden online zelf het beste omslag van 2022 voordragen. De uitslag volgt op 24 januari.

Beeld Iris Koopmans

De favoriet van de Volkskrant: de nieuwe, 16de editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, een overrompelend ontwerp van Studio Joost Grootens dat alles anders doet dan je verwacht, maar niets opoffert aan de leesbaarheid.

Omslagontwerp door Rouwhorst + Van Roon.