Publiciteitsstunt van Damien Hirst lijkt – onbedoeld – het einde van de NFT-hype te markeren

De Britse kunstenaar Damien Hirst steekt zijn eigen stippenschilderijen in de fik. Beeld Reuters

Het zag eruit als een barbecue voor kunsttypes, vorige week in Londen. Daar stond de bekende Britse kunstenaar Damien Hirst (57), tussen zijn stippenschilderijen, met grote brandwerende handschoenen in een vuurtje te porren. Maar Hirst braadde geen vlees, hij verbrandde duizenden stippenschilderijen, die alleen nog ‘digitaal’ zullen voortleven. Namelijk als NFT’s, digitale eigendombewijzen. ‘What a weird day’, zei de kunstenaar zelf.

Hirst lanceerde zijn reeks The Currency, tienduizend stippenschilderijen, in de zomer van 2021. Hij bood ze aan als NFT’s voor 2.000 dollar per stuk. Eigenaars die dat wilden, konden de NFT deze zomer voor een ‘echt kunstwerk’ ruilen; wie dat niet wilde, had alleen de NFT: die kunstwerken stak Hirst in de fik. Meer dan de helft van de verzamelaars koos ervoor hun NFT om te ruilen voor een fysiek kunstwerk. En daarmee lijkt Hirsts publiciteitsstunt – onbedoeld – het einde van de NFT-hype te markeren.

Gestage daling

De markt voor NFT’s daalt gestaag. Waar in januari nog voor 17 miljard euro aan NFT’s werd verhandeld, was dat in september nog maar 478 miljoen euro, volgens gegevens van Dune Analytics, een Noors platform dat de NFT-koersen bijhoudt. Dat is een daling van 97 procent. Neem een van de meest besproken NFT’s van vorig jaar: de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey werd voor 3 miljoen euro bemachtigd door de Iraanse crypto-ondernemer Sina Estavi. Die bracht deze NFT dit jaar weer op de markt. Het hoogste bod is momenteel 133 euro.

De prijsontwikkeling van Hirsts NFT’s is ook opmerkelijk. Ze werden in de zomer van 2021 aangeboden voor 2.050 euro, waren in februari dit jaar goed voor het tienvoudige en inmiddels wordt er zo’n 6.150 euro op geboden. Dikke kans dat wie een fysiek stippenschilderij heeft bemachtigd, op termijn financieel beter af is (en ten minste iets heeft om aan de muur te hangen).

OpenSea, het platform waarop de tweet van Dorsey en Hirsts NFT’s worden aangeboden, is marktleider in NFT’s. Ook daar voelen ze dat het enthousiasme van kopers daalt: afgelopen zomer is 20 procent van de werknemers ontslagen.

NFT-rage

De NFT-rage begon in maart 2021, toen een virtueel kunstwerk van Beeple (de artiestennaam van de Amerikaanse vormgever Mike Winkelmann) bij een onlineveiling 50 miljoen euro opbracht. Uit een jaarlijks onderzoek van de Zwitserse bank UBS en kunstbeurs Art Basel blijkt dat 74 procent van de verzamelaars vorig jaar kunstzinnige NFT’s heeft gekocht. De voorspelling van de onderzoekers was dat de rage dit jaar zou standhouden, vooral onder millennials en verzamelaars in Taiwan, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. In 2021 werd zelfs een stuk techniek dat NFT’s mogelijk maakt verkozen tot ‘machtigste in de kunstwereld’ door een gezaghebbend internationaal kunsttijdschrift.

Kritiek op NFT’s is er echter ook altijd geweest. Zo bleken digitale eigendomsbewijzen gevoelig voor fraude en diefstal. Ook de milieuschade van NFT’s werd vaak genoemd, want blockchaintechnologie vreet energie. Bovendien werd de verwachting dat de NFT-markt de handel in (digitale) kunst transparanter en democratischer zou maken niet ingelost. Poortwachters als exclusieve NFT-platforms en veilinghuizen wisten de handel al snel naar hun hand te zetten. Veilinghuis Christie’s lijkt nog wel vertrouwen te hebben in de NFT-markt en lanceerde vorige maand ‘Christie’s 3.0’ als eigen platform voor NFT-veilingen.