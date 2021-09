Psychonauts 2 is gekkenwerk met een bijsluiter en dat is helemaal de bedoeling ★★★★☆

Het brein als een psychedelische videoclip uit de jaren zestig: decors zijn alles in Psychonauts 2. Beeld Double Fine

Vrijwel elk computerspel wordt voorafgegaan door een vast gezondheidsadvies. Het is de waarschuwing voor het effect dat flikkerende lichten kunnen hebben op mensen met epilepsie. Bij een klein percentage kan die een aanval triggeren.

Nooit worden we van tevoren gewaarschuwd voor het geestelijk letsel dat een game ons kan berokkenen. Behalve in Psychonauts 2. Dat waarschuwt mensen die worstelen met een verslaving, posttraumatische stressstoornis, paniekaanvallen, depressie, waanvoorstellingen of domweg de angst voor de tandarts dat de game artistiek een loopje neemt met deze gemoedstoestanden, op een luchthartige en zelfs komische wijze.

Dat kán sommigen misschien te zwaar vallen, suggereren de makers. Raadpleeg voor gebruik uw therapeut.

De mentale bijsluiter laat het bijzondere karakter zien van Psychonauts 2, het vervolg op een game met cultstatus die de Amerikaanse studio Double Fine zestien jaar geleden uitbracht. De titel is ook bijzonder omdat de artistieke leider van Double Fine, Tim Schafer, altijd heeft gezegd een broertje dood te hebben aan sequels. Maar op de wereld van Psychonauts was de 54-jarige Amerikaan nog niet uitgekeken.

De game heeft overeenkomsten met de tekenfilm Inside Out waarin Pixar onze vijf basisemoties – blijdschap, woede, walging, angst en verdriet – handjes, voetjes, een lijfje en een stem geeft en ze laat rondstuiteren in het brein van een 11-jarig meisje. De figuurtjes trekken door surrealistische landschappen die dienen als metafoor voor de verschillende gebieden in onze hersenen. Voor bijvoorbeeld het kortetermijngeheugen, het onderbewuste en de temporopariëtale junctie (de plaats waar dromen ontstaan).

Iets soortgelijks haalt Schafer uit met de originele Psychonauts en met dit vervolg. Alleen kneedt de Amerikaan verbluffende interieurs en landschappen van onze frustraties, trauma’s, verlangens, twijfels, angsten en schaamte. Het levert een bontgekleurde wereld op, opgetrokken uit verbazingwekkende metaforen en humor, in een stijl die doet denken aan de animatiefilms als Corps Bride (uit 2005 van Tim Burton) en Coraline (2009, Henry Selick).

De emoties lopen hoog op in Psychonauts 2 - en ze dragen boksringen. Beeld Double Fine

Oppervlakkig gezien is de game een redelijke rechttoe rechtaan vervolg met veelal dezelfde personages, waaronder hoofdrolspeler Razputin ‘Raz’ Aquato. De knaap van 10 is inmiddels niet meer, zoals in de eerste game, de buitenstaander uit een familie van acrobaten die droomt van een plek bij de ‘psychonauts’. Dat laatste is een soort geheime dienst die het vermogen heeft om het brein van anderen te betreden.

Raz is inmiddels ingelijfd en nog altijd het groentje, veroordeeld tot een baan van 9 tot 5 achter een computerscherm. Maar vanwege zijn sterke paranormale gaven wordt hij al gauw voor veldwerk ingezet en doorkruist zo zijn eerste wereld van hersenspinsels, wanen en fantasieën.

Raz’ missie is het om te achterhalen wie er precies zit achter de ontvoering van de leider van de psychonauts. Er is een dader, maar waar Raz achter moet komen is wie deze dokter Lobato de opdracht heeft gegeven voor de kidnap. Daarvoor moet de rekruut in de geest kruipen van de zes oprichters van de Psychonauts, die psychische littekens hebben overgehouden aan een traumatische gebeurtenis uit een gedeeld verleden. Raz speurt en heelt tegelijk – al pakken zijn ingrepen niet altijd even gelukkig uit. Ook zit lang niet iedereen te wachten op genezing: sommigen koesteren hun demonen.

Het is daar in die hersenen een dolle boel. Het ene brein is uitgedost als een kruising tussen een ziekenhuis en een casino. De schaamte van een alcoholist wordt verbeeld als een moeras waardoor een rivier van lege ginflessen stroomt. In een ander hoofdstuk betreden we een psychedelische droom die zo uit een psychedelische videoclip uit de jaren zestig lijkt geknipt, maar dan op de turbostand.

De steeds wisselende en magnifieke aankleding en de humoristische vertelling verhullen een beetje dat Psychonauts 2 als game wellicht een tikkeltje teleurstelt. Het is een vrij doorsnee platformer, het genre spellen waarin je over een hindernisbaan sprint en klautert, met hier en daar wat ongebruikelijke wapens als telekinese. Aan spelmechanismen brengt Psychonauts 2 niets nieuws ter tafel. Maar wat het aan technische innovatie mist biedt de game met wagonladingen tegelijk aan charme en karakter.

De laatste jaren verschijnen er meer en meer games die de nadruk leggen op de psychologische gesteldheid van hun personages, maar daarin zijn emoties vaak slechts een schaamlap voor ongebreideld geweld in donkere, deprimerende werelden. Psychonauts 2 laat zien dat je over menselijke gebreken ook een goede game kunt maken met een clownspak aan.

De jonge breinreiziger Raz keert terug voor een nieuw avontuur - of is het therapie? Beeld Double Fine