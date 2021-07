Psychische hulp voor medewerkers RTL Boulevard na moordaanslag op Peter R. de Vries

Politieagenten hebben dinsdagavond de straat afgezet waar een aanslag is gepleegd op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Beeld Joris van Gennip

Na de aanslag is het team nog lang in de studio blijven zitten. De Vries was meteen na de uitzending vertrokken, vertelde Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga woensdagochtend in haar ochtendshow op Qmusic. ‘Tien minuten na de show, we praten dan altijd nog even na, hoorden wij het nieuws.’

Samen probeerden medewerkers de klap op te vangen, zei Elsinga tegen haar collega Mattie Valk. Over de beveiliging van De Vries hield ze zich op de vlakte, maar de misdaadverslaggever had haar eerder verteld dat hij niet bang is. ‘Of hij dat echt niet was, weet hij alleen. Maar het geeft ergens troost.’

Pim Fortuyn

De aanslag roept bij (oud-)medewerkers van 3FM nare herinneringen op aan de moord op Pim Fortuyn, zei dj Jeroen Kijk in de Vegte woensdagochtend op NPO Radio 2, bij Jan-Willem Start Op. De politicus werd 6 mei 2002 vermoord op het Mediapark in Hilversum, na afloop van een interview voor het radioprogramma Ruuddewild.nl. ‘Het komt nu weer keihard binnen. Eigenlijk bij iedereen uit die tijd.’

Jeroen Kijk in de Vegte werkte in 2002 bij de middagshow van Ruud de Wild op 3FM: ‘Er zijn ontzettend veel parallellen. Iemand is te gast in je uitzending, verlaat de studio en wordt neergeschoten. De paniek en verwarring bij de ploeg die het programma maakt. Dat je met z’n allen duimt dat het goed komt.’

Vragen over veiligheid

De aanslag roept vragen op over de veiligheid van programmamakers en gasten van RTL Boulevard. In 2018 drong onder andere de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema erop aan dat Telegraafjournalist John van den Heuvel niet meer naar de studio in Amsterdam zou komen, voor zijn bijdragen als misdaadkenner. De kans op een aanslag op Van den Heuvel, die met de dood werd bedreigd, zou te groot zijn, net als de risico's voor de bevolking van de hoofdstad.

Is die plek, bij het drukke Leidseplein, wel veilig genoeg? ‘Veiligheid heeft altijd onze prioriteit’, zegt Koppenol. ‘Als werkgever zorg je dat je mensen veilig zijn. Maar we hebben in 2018 bewust besloten in Amsterdam te blijven, toen deze discussie speelde. Ik vind het jammer dat er nu weer vragen over komen. Je moet het omdraaien: wij moeten in alle veiligheid ons werk kunnen doen, waar dat ook is.’

Op dit moment is de redactie druk bezig met de uitzending van woensdagavond, die waarschijnlijk helemaal in het teken van De Vries zal staan. Het team staat in contact met de familie. ‘Wat zij wel of niet in de uitzending willen, is voor ons leidend.’

Dat RTL Boulevard gewoon zou worden uitgezonden, stond gisteravond al vast. ‘Dat is wat Peter van ons zou verwachten. Wel hebben we alle reclameblokken geschrapt, ook bij de talkshow van Humberto Tan. Dat doen we uit piëteit met de familie en omdat we alle ruimte nemen om dit verhaal te vertellen.’

RTL Boulevard wordt vanavond opnieuw gepresenteerd door Marieke Elsinga, die op de radio bekende dat ze zat te trillen toen ze terugdacht aan de gebeurtenissen van dinsdag. ‘Het wordt denk ik de moeilijkste uitzending die ik ooit heb gemaakt.’