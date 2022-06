Protesten, vandalisme en bedreigingen bij kunstmanifestatie Documenta in Kassel

Het kunstproject The Parthenon of Books tijdens Documenta 14 (2017). Documenta 15 opent op 18 juni. Beeld EPA

Kunstenaar Yazan Khalili las het nieuws in een WhatsApp berichtje: bij je tentoonstellingsruimte is ingebroken. De inbraak gebeurde in de nacht van 28 mei, een paar weken voor de opening van Khalilis tentoonstelling tijdens Documenta 15 in Kassel. Toen hij ging kijken, vertelt Khalili aan het Arabische nieuwsplatform Al Jazeera, trof hij cryptische berichten die op de muren waren gekalkt – vermoedelijk doodsbedreigingen. Ook was er een brandblusser leeggespoten.

Het rommelt bij Documenta 15, de prestigieuze tentoonstelling voor hedendaagse kunst die eens in de vijf jaar wordt gehouden in de Duitse stad Kassel. De organisatie is sinds januari het onderwerp van protesten, en kampt met vernielingen en bedreigingen die naarmate de opening op zaterdag 18 juni dichterbij komt steeds heftiger worden. Een van de berichten die bij de inbraak op de muren zijn achtergelaten, het nummer 187, wordt door bendes op verschillende plekken in de wereld gebruikt als codewoord voor moord. Een ander woord, Peralta, verwijst vermoedelijk naar de Spaanse neonazi Isabel Peralta.

De onrust begon in januari met aantijgingen door de Kassel Alliance Against Anti-Semitism. Op hun vrij obscure blog schreef een auteur dat het uitgenodigde Palestijnse kunstenaarscollectief The Question of Funding, antisemitische sympathieën heeft. Het collectief, waarvan Yazan Khalili onderdeel uitmaakt, komt namelijk voort uit het Cultureel Centrum Khalil Sakakini. De naamgever, Khalil Sakakini (1878-1953), zou volgens het blog een ‘radicale nationalistische en nazi-aanhanger’ zijn, een bewering die in een Duits tijdschrift werd weerlegd door Midden-Oostendeskundige Jens Hansen.

De beschuldigingen werden in diverse Duitse media opgepikt. Daarmee werd het idee verspreid dat Documenta met het uitnodigen van deze groep ruimte zou geven aan antisemitisme. Steun voor Palestina ligt gevoelig in Duitsland. In mei werden nog demonstraties verboden waarbij de Palestijnse slachtoffers uit 1948 herdacht zouden worden, uit vrees voor antisemitisme.

Het Indonesische kunstcollectief Ruangrupa, curator van Documenta 15, publiceerde sinds januari verschillende statements waarin ze benadrukken dat de aantijgingen ongegrond zijn. In een open brief betuigden 130 deelnemende kunstenaars en organisatoren steun aan ruangrupa en daarmee aan het Palestijnse collectief.

Ze distantiëren zich ook van het antisemitisme: ‘We veroordelen de racistische aanvallen die hieraan ten grondslag liggen, en we zijn sterk tegen alle vormen van discriminatie.’ Documenta 15 gaat gewoon door, maakte de organisatie in een persbericht bekend. Burgemeester van Kassel Christian Geselle belooft daarin dat de stad alle nodige maatregelen zal treffen om de veiligheid van deelnemers en bezoekers te garanderen.