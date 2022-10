Prometheus gaat met Solomonica de Winter een ‘unique adventure’ aan. Het resultaat is onnavolgbaar

De populariteit van hashtags als #Booktok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Charlotte Remarque (24) bespreekt welke boeken dan.

Uitgeverij Prometheus noemt Natural Law met een sinister eufemistische formulering een ‘unique publishing adventure’. De zojuist verschenen young-adult-fantasyroman is namelijk in het Engels geschreven door een Nederlandse auteur, Solomonica de Winter, en uitgegeven voor de Nederlandse en Vlaamse markt.

Natural Law in het Engels uitgeven is commercieel gezien een begrijpelijke zet. Boekhandelaren en uitgevers haken graag in op de populariteit van ‘TikTok-boeken’ die grotendeels Engelstalig zijn, en veelal binnen de genres fantasy en sciencefiction vallen. De tiener van vandaag is een wereldburger die net zo makkelijk in het Engels als in het Nederlands leest en dus in de boekwinkel zelden naar een Nederlandse vertaling grijpt. Bovendien is young adult als genre veel beter vertegenwoordigd in het Engels; in het Nederlands is het aanbod lang niet zo breed. Logisch dus om iets precies voor deze markt te maken, en zo te concurreren met Engelse en Amerikaanse uitgevers.

Daar zou je tegenin kunnen brengen dat een Nederlandse uitgeverij die ook maar een gram verantwoordelijkheidsgevoel heeft, waarde zou moeten hechten aan het in stand houden van de Nederlandse taal en dus dapper weerstand zou moeten bieden aan het oprukken van het Engels – bijvoorbeeld door tijd en geld te investeren in het Néderlandse young-adult-aanbod. Is dat hopeloos ouderwets om te zeggen en bovendien een beetje zuur? Misschien.

Belangrijker is dat zo’n ‘unique publishing adventure’ een goed boek oplevert. Natural Law is een Hunger Games-achtig sciencefiction-epos over de 17-jarige Gaia, de laatste mutant van haar soort. In een post-apocalyptisch Amerika, dat uiteengevallen is in vier volkeren die constant oorlog voeren, moet zij zich zien te redden. Het verhaal heeft een vlot tempo maar is door de steeds verschuivende allianties, de vele verschillende Eigennamen-Met-Hoofdletters en sprongen in de tijd én de combinatie van futurisme (mutant met AK-47) met Middeleeuwen (paarden en gladiatorengevechten) moeilijk te volgen.

Het Engels waarin Natural Law is geschreven is niet beter te omschrijven dan heel erg vreemd. Het proza heeft de onnatuurlijke en plechtstatige toon van een religieuze tekst, waardoor de lezer nooit echt in het hoofd van Gaia terechtkomt. Veel zinnen moest ik twee of drie keer lezen omdat er simpelweg te weinig persoonsvormen in de tekst voorkomen. Misschien zijn we in Nederland te overmoedig om toe te geven dat we beter kunnen schrijven en uitgeven in onze moedertaal. Laten we hopen dat dit adventure inderdaad unique blijft.