Productiebedrijf Robert de Niro klaagt ex-werknemer aan vanwege fraude en Netflix-binging onder werktijd

Acteur Robert De Niro (rechts) met Joe Pesci in The Irishman, een door Netflix uitgebrachte speelfilm die 27 september in première gaat als openingsfilm van het New York Film Festival. Beeld AP

Volgens Canal Productions heeft de vrouw, Chase Robinson, eerder dit jaar via het Netflix-account van het bedrijf in vier werkdagen 55 afleveringen Friends gekeken. Ook de comedyseries Arrested Development en Schitt’s Creek vond ze leuk. In maart werkte ze daar onder werktijd in totaal dertig afleveringen van weg. Tijdens het bingewatchen liet ze kaviaar als lunch aanleveren. Op kosten van het bedrijf, uiteraard.

‘Het kijken van series op Netflix behoorde op geen enkele manier tot het takenpakket van Robinson’, staat in de aanklacht, die is ingezien door NBC News. Ook zou Robinson honderdduizenden dollars van het bedrijf hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven, en miljoenen airmiles van De Niro hebben opgemaakt aan eigen tripjes.

Assistente

Robinson begon tien jaar geleden als persoonlijk assistente van De Niro. Sinds 2017 was ze vicepresident van zijn productiebedrijf. In die positie was ze in staat haar eigen declaraties goed te keuren. Volgens het bedrijf deed ze dat dan ook zonder schroom. Zo zou ze voor 32 duizend dollar aan taxiritjes hebben gedeclareerd, voor 13 duizend dollar restaurants hebben bezocht, en voor bijna 10 duizend dollar boodschappen hebben gedaan. Haar salaris lag op drie ton.

In april diende ze haar ontslag in bij het bedrijf, nadat er twijfels waren ontstaan over haar integriteit op de werkvloer. Ze vroeg De Niro nog om een aanbevelingsbrief te ondertekenen, maar daar had de acteur geen zin meer in. Robinson is voor de media vooralsnog onbereikbaar, maar wees de aanklacht eerder af als ‘onjuist’.