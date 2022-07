Producer Lil Silva arrangeert de beste Britse dancestijlen subtiel naast gevoelige pop en soul ★★★★☆

Tyrone Jermaine Carter alias Lil Silva is geen overbekende naam, maar wel een gelouterde Britse producer. Hij zat aan de knoppen bij Adeles album 25, en werkte veel met de Londense soulzanger Sampha.

Op zijn eerste album op eigen titel komt een indrukwekkende rij gasten voorbij, van uiteraard Sampha tot de rapper Ghetts en de Canadese jazzband Badbadnotgood. Maar de hoofdrol is echt voor de producer zelf, die op indrukwekkende wijze etaleert hoe rijk de Britse dance is, en hoe goed de house, grime en zelfs dubstep zijn in te zetten bij pure popmuziek, met overdadig gevoel voor soul en r&b.

Lil Silva bouwt een album lang aan zijn eigen, bijzondere mix van soul en jazz, die bijvoorbeeld in de track Vera (Judah Speaks) ook behoorlijk diep door donkere clubritmes wordt gesleept. De arrangementen zijn prachtig, vooral in instrumentale nummers als September, waarin een vocale soulsample in een raamwerk van snijdende en schurende beats wordt geplaatst, mét dromerige synths en orkestrale strijkklanken. Het nummer Colours, met een eenvoudige maar doeltreffende tekst over menselijke gelijkwaardigheid, is ook zo weldadig opgebouwd: de track begint als een breekbaar popliedje aan de piano, verandert halverwege in een stevige dancetrack vol grimmige, typisch Britse bassen, en eindigt in een symfonische wolk van violen en cello’s. En het nummer blijft bij al die veelkleurigheid toch lang nagalmen tussen de oren.

Soms dreigt Yesterday is Heavy iets te zoetig te worden: de track Leave It bijvoorbeeld, met veel falsetstemmen en funky gitaartjes, is net wat te generiek. Maar Lil Silva stelt op tijd orde op zaken, bijvoorbeeld in de Massive Attack-achtige triphoptrack Still, met gaaf dichtwerk van Sampha en rapper Ghetts. Wat een fijne en subtiel gevoelige danceplaat.

Lil Silva

Yesterday is Heavy

Dance

★★★★☆

Nowhere Music