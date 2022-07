Probeer, net als bij poëzie, niet alles te begrijpen wat er aan de tafel van Dione de Graaf wordt gezegd

De avondetappe, de dagelijkse NOS-talkshow tijdens de Tour de France, beleefde zaterdag vanuit het Deense Odense een vreugdevolle en poëtische aflevering. Het was de dag van Fabio Jakobsens glorieuze etappeoverwinning, twee jaar na zijn bijna fatale valpartij in Polen. En het was de dag waarop wielercommentator Roxane Knetemann het programma opstuwde naar dichterlijke hoogten van de buitencategorie.

Wielercommentator Roxane Knetemann in De avondetappe. Beeld NOS

Probeer, net als bij poëzie, niet alles te begrijpen wat er aan de tafel van anchor Dione de Graaf wordt gezegd. Met het klimmen der jaren – ik volg de Tour sinds Jan Jansen de eerste Nederlandse winnaar werd – ben ik me gaan realiseren dat meer kennis van profwielrennen slechts leidt tot minder begrip. Kijk maar naar de Deense gast, de in 2006 gestopte wielrenner Bo Hamburger, die zich erover verbaasde dat hij niet officieel was uitgenodigd door de Tour-directie om de feestelijkheden mee te maken. ‘Gek’, zei Dione de Graaf, ‘waar kan dat aan liggen? Kan het te maken hebben met dopinggebruik?’, vroeg ze aan de man die, met zijn twee generatiegenoten Michael Rasmussen en Bjarne Riis, symbool staat voor bloeddoping. De ervaren rot snapte er niets van.

De brug over de Grote Belt was zaterdag, bij gebrek aan mythische bergen in het platte Denemarken, door de NOS aangewezen tot het strijdperk waar de gladiatoren op hun koolstoffen ros het pleit zouden beslechten. ‘Nervositeit’, kenmerkte deze etappe, aldus Knetemann. Er stond een briesje op de brug, dat zou de koers danig kunnen beïnvloeden. ‘Als de waaier maar niet komt, verschrikkelijk, je bent een tijdbom op je fiets’, waarschuwde ze. De andere gast, wielercommentator Sven Nys, zag dat de renners tot een paar kilometer voor de finish, voorbij de brug, in een rustig tempo reden. Zo traag ging het dat een onbegrijpelijke valpartij op die brede, kaarsrechte weg nauwelijks tot een schrammetje leidde.

‘Als er wind staat en waaiers, als je er niet in zit, kan je dag over zijn. Je kan nooit in je eentje tegen een goeie waaier rijden’, hield Knetemann de spanning op aanstekelijke wijze hoog. En meer in het algemeen: ‘O, dat gevoel als je goed bent is echt geweldig. Maar als het dat net niet helemaal is, is het verschrikkelijk.’

De koers eindigde in een massasprint, waar Jakobsen zichzelf katapulteerde uit het gewoel. Hij werd in de avondschemer geïnterviewd door Herman van der Zandt, tegen de achtergrond van de brug die had geweigerd Ventoux te worden. Heerlijk nuchter analyseerde hij de dagkoers, en zijn zware revalidatie. ‘Op het moment dat je bijna alles verliest, weet je wat je hebt’, filosofeerde hij, verwijzend naar zijn familie en zijn ploeggenoten, ‘mijn tweede familie.’ Nog één keer probeerde Van der Zandt het: ‘Die brug… wat zie je?’ Jakobsen: ‘De Deense Neeltje Jans.’

Vast niet de mystiek die de NOS in gedachten had.