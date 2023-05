‘Prisoner of the State’ is het hoogtepunt van het Rotterdamse operafestival O

Davóne Tines (links) en Claron McFadden in ‘Prisoner of the State’. Beeld Sabine Hahnefeld

1900, de Britse Goudkust, het huidige Ghana. De Ashanti-koningin Nana Yaa Asantewaa leidt een opstand tegen de Britten. De Engelse gouverneur maakt een gouden zetel van grote symbolische waarde buit, maar blijkt te zijn gefopt met een namaakexemplaar. Wat een geweldig gegeven voor de openingsvoorstelling van het Rotterdamse O Festival.

Voor zijn ‘AfrOpera’ The Golden Stool heeft schrijver en regisseur Gorges Ocloo zich een aantal beroemde aria’s uit het klassieke westerse operarepertoire ‘toegeëigend’, zo staat een tikkeltje provocerend op de website. Provocatie hoort bij een festival waarop traditionele opera wordt omgesmolten tot verrassende en vernieuwende vormen, maar beide eigenschappen zijn donderdagavond ver te zoeken.

Dramatische spanning ontbreekt in deze opera, die meer weg heeft van een documentaire. Het verhaal van Yaa Asantewaa, een heldin van het Ashantivolk, wordt niet gespeeld, maar wijdlopig verteld tussen licht omgebogen aria’s van onder meer Händel, Verdi en Bizet.

Daaronder bonst saaie elektronische percussie en nevelige ambientmuziek die de zangers weinig houvast geeft. Daardoor hebben de imposante solisten, Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga en Nonkululeko Nkwinti vaak moeite om toonvast te blijven, net als de vrouwen die om hen heen staan te zingen, klappen en dansen.

De muziek is eentonig, de choreografie infantiel. Voordat we toekomen aan wat bekend staat als De Oorlog om de Gouden Stoel, moeten we eerst een warrige voorgeschiedenis uitzitten over burgeroorlog en gevechten tegen de kolonisten. Dan het absolute dieptepunt: een feest van feministische zelfbevestiging met flarden Aretha Franklin en bedenkelijke kreten als: ‘There are some whores in this house!’ Tegen de tijd dat Yaa Asantewaa ten strijde trekt is het geduld op en kan het niemand meer schelen hoe het allemaal afloopt. (Ze verliest en wordt verbannen.) Wat een gemiste kans.

Terwijl je geen heldenverhaal nodig hebt om het publiek te boeien. Dat bewijzen Annelinde Bruijs en Suze Milius, die interviews met doodgewone hotelgasten verwerkten tot de ‘wandelopera’ Solitude Hotel. Op zaterdagmiddag leidt gids Brian een groep toeschouwers rond in hotel Room Mate Bruno. Brian is onverbeterlijk opgewekt en strooit met slagzinnen als ‘business is pleasure’.

In kamer 295 mogen we gluren naar een slapeloze man in cowboylaarzen. Hij ligt op zijn bed te malen. Begeleidende muziek volgt zijn spraakritmes, inclusief haperingen en onafgemaakte zinnen. Sommige klanken doen denken aan druppende espressomachines, liftbelletjes en andere hotelgeluiden.

Elders studeert een neurotische zanger een liedje in. En in een dure suite probeert een bellende vrouw zich niet te ergeren aan de gebrekkige service. Op zeker moment verschijnen twee andere Brians. Samen met onze gids zingen ze wervende, absurd klinkende teksten uit de hotelbrochure. Er wordt veel gelachen, maar deze fascinerende voorstelling snijdt ernstige thema’s aan als ontworteling, onzekerheid en de ongrijpbaarheid van geluk.

Op zaterdagavond was in De Doelen de Nederlandse première van Prisoner of the State te zien, een versie van Beethovens opera Fidelio met tekst en muziek van de Amerikaanse componist David Lang. De plot is hetzelfde — een vrouw vermomt zich als een mannelijke hulpcipier om haar echtgenoot, een politieke gevangene, te bevrijden — alleen teruggebracht tot één strakke verhaallijn en vier personages.

Het is beklemmend muziektheater met een helder libretto, hypnotiserende zanglijnen en pulserende energie. De zangers delen het podium met de Bochumer Symphoniker onder leiding van Steven Sloane. Achter de musici staan de mannen van het Vlaams Radiokoor opgesloten. Zij spelen de gedetineerden en hun rol is zowel vocaal als visueel cruciaal, zoals in een onvergetelijk scène waarin ze zichzelf begeleiden, stompend en rammelend met hun handboeien.

Michael Wilmering, Claron McFadden en Davóne Tines zijn fantastisch als, respectievelijk, de gevangene, zijn vrouw en de gevangenbewaarder. Tenor Alan Oke is vanavond niet goed bij stem, waardoor zijn schurkenrol ondanks zijn acteertalent niet dreigend genoeg overkomt.

Net zoals bij Beethoven klinken in de finale trompetgeschal en een opzwepend koor, maar bij Lang wordt geen enkele gevangene vrijgelaten. Toch viert het hele stuk het onuitputtelijke vermogen van de mens om naar vrijheid te blijven streven. Prisoner is het O Festival op zijn best en zou zomaar een eigentijdse klassieker kunnen worden.