Prins Charles: lieve man, niet slim, maar het hart op de goede plek

Charles toen hij nog prins was. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Gloucestershire, 15 november 1996

Om 5 voor 1 arriveerde ik bij High­grove House (de woning van prins Charles, de huidige koning Charles III, red.). De lakei die me binnenliet, vroeg ik naar de toiletten, want als je zo oud bent als ik kun je ineens aandrang krijgen. Hij wilde me juist de weg wijzen toen prins Charles in de hal verscheen om mij te verwelkomen.

De prins is een uitstekende gastheer, maar hij is ook verlegen en onzeker. Hij praat aarzelend, zonder zijn zinnen af te maken. Hij is op z’n hoede, vraagt zich af wie hij kan vertrouwen.

Hij zei dat hij Fourteen Friends aan het lezen is en vroeg of Diana Mosley (aristocratische fasciste, red.) erin voorkomt; hij heeft dus zelfs de inhoudsopgave nog niet gezien. ‘Dat zou ik nooit durven, zelfs niet als ze dood was’, zei ik.

We lunchten aan de kleine ronde tafel in de erker van de ontbijtkamer, met uitzicht op de haagbeuken langs de oprijlaan. De lunch bestond uit een nogal droge quiche (een kant-en-klaarexemplaar), groenten en roomijs met gepocheerde perziken.

Wat een lieve man. Het hart op de juiste plaats. Toegewijd aan zijn liefdadigheidsprojecten, diep begaan met de ellende in de wereld. Niet erg slim, al doet hij zijn best. Hij verdient elke steun die we hem kunnen verlenen. Een tragische figuur met een overvloed aan charme.

James Lees-Milne (1908-1997), ­Britse architectuurhistoricus. Ingekort fragment uit The Milk of Paradise – Diaries 1993-1997. John Murray, 2005.