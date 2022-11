Prikkelend betoog over de waarde van onze sterfelijkheid ★★★☆☆

Martin Hägglund Beeld Pontus Höök

In zijn nieuwe boek houdt Martin Hägglund, hoogleraar literatuurwetenschap aan Yale University, een pleidooi voor het seculiere geloof. In tegenstelling tot het religieuze geloof in de eeuwigheid is het besef van eindigheid volgens hem nodig voor een ‘hartstochtelijk engagement’ met het leven. Eindeloos leven is in feite net zo zinloos als een eindig leven. Maar het besef van tijdelijkheid en het gevoel dat iets verloren kan gaan, brengt een zorgplicht met zich mee. Wanneer we zorg dragen voor ons eigen leven en dat van anderen, geloven we immers noodzakelijkerwijs dat dit leven de moeite waard is.

Het lezen van Dit leven – Hoe onze sterfelijkheid ons vrijmaakt is in elk geval zeer de moeite waard. In een toegankelijke, soms wat wijdlopige schrijfstijl behandelt Hägglund traditioneel wijsgerige vraagstukken. In het bijzonder gaat hij in op die ene fundamentele vraag: welke zin heeft het leven als je het bestaan van een god afwijst en ervan uitgaat dat jouw bestaan op aarde tijdelijk is?

Tegenover religieus geloof plaatst hij niet ongeloof of atheïsme maar seculier geloof, en dat leidt tot waardevolle en praktische inzichten. Seculier geloof is gebaseerd op fundamentele onzekerheid over de toekomst, maar kan ook een motiverende kracht zijn, omdat de inzet voor het voortbestaan van iets of iemand onlosmakelijk verbonden is met het gevoel dat het niet vanzelfsprekend is.

Politieke missie

Hägglunds ambities reiken echter verder. Hij heeft ook een politieke missie, die hij ontvouwt in het tweede deel van zijn boek over ‘geestelijke vrijheid’. Daarin levert hij fundamentele kritiek op het kapitalisme vanuit het principe dat de eindigheid van het leven de ultieme maatstaf van waarde is. De berekening van de waarde onder het kapitalisme is volgens hem onverenigbaar met de verwezenlijking van vrijheid. Zijn kritiek op het kapitalisme mondt uit in een pleidooi voor democratisch socialisme, dat ons in staat stelt echt vrije levens te leiden en sociale rijkdom te vergroten.

Het betoog van Hägglund is prikkelend, al roept het tal van vragen op. Een van zijn grote inspiratiebronnen is de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Die betoogt in zijn klassieke werk Vrees en beven dat het religieuze geloof ons niet uit deze wereld moet leiden, maar juist een diepere betrokkenheid bij het leven mogelijk maakt. Onduidelijk blijft waarom Kierkegaards houding een heilloze weg is, al leidt het de facto tot een even sterke betrokkenheid bij het aardse. Opmerkelijk is verder dat Hägglund pagina’s lang stilstaat bij de strijd die Martin Luther King jr. voerde tegen discriminatie op grond van afkomst, terwijl ook deze dominee motivatie uit zijn geloof putte. Seculier geloof en religieus geloof zijn wezenlijk onverenigbaar, maar kunnen desalniettemin tot eenzelfde zorgplicht jegens de medemens en de aarde leiden.

Het universum van Hägglund is bevolkt met mannen, ‘grote denkers’. Het is jammer dat hij de traditie van het humanisme onbesproken laat, terwijl humanisten bij uitstek het standpunt huldigen dat de moraal niet door een god wordt voorgeschreven, maar dat mensen jegens elkaar verantwoordelijkheid dragen. Vrouwelijke denkers zijn zo goed als onzichtbaar. Hägglund noemt er drie: de Amerikaanse hoogleraar wijsbegeerte Christine Korsgaard, de Duitse marxistische denker Rosa Luxemburg en de burgerrechtenactivist Ella Baker. Ze krijgen ieder twee, maximaal drie zinnetjes toebedeeld.

Knausgård als ideaal

Nu is er niets mis met een boek waarin mannelijke denkers de hoofdbron van inspiratie vormen, maar het wordt irritant wanneer Hägglund de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård als dé briljantste geest van het seculiere geloof presenteert.

Hägglund ziet het oeuvre van Knausgård als het ultieme bewijs dat er een enorme betekenis en diepte schuilgaat in de ervaringen van een eindig leven. Hij doelt met name op de zesdelige serie Mijn Strijd (oorspronkelijke titel Min Kamp), waarin Knausgård gedetailleerd uitweidt over zijn leven als vader, echtgenoot en schrijver. Minutieus maakt Knausgård de lezer deelgenoot van de speelkwartiertjes met zijn kinderen, ruzies met zijn vrouw en bovenal worstelingen om voldoende tijd over te houden voor zijn grote en ambitieuze schrijfprojecten.

Hägglund verheerlijkt Knausgårds zelfreflectie en poging om greep te krijgen op de eindige tijd, maar lijkt te vergeten dat al die duizenden schrijfuren nogal op gespannen voet staan met de door hem in het tweede deel zo bejubelde, sociale ‘zorgplicht’. Knausgårds maniakale schrijfdrift lijkt bovendien eerder voort te komen uit een tomeloze ambitie iets voor de eeuwigheid te produceren – verder te leven na de dood ‒ dan vanuit het besef van tijdelijkheid. Het is een van de vele paradoxen die we tegenkomen in Hägglunds verder zeer prikkelende boek.

Martin Hägglund: Dit leven – Hoe onze sterfelijkheid ons vrijmaakt. Uit het Engels vertaald door Jan Robert Braat, Huub Stegeman en Albert Witteveen. Alfabet; 509 pagina’s; € 29,99.