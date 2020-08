Presentator Sander Schimmelpenninck stopt bij Op1: ‘Je bent inwisselbaar, zo wordt het nooit helemaal jouw programma’

Sander Schimmelpenninck (rechts) en Welmoed Sijtsma als presentatieduo van talkshow Op1. Beeld ANP

De beperkte vrijheid als talkshowhost begon bij Schimmelpenninck te wringen, zegt hij. Volgens de hoofdredacteur van Quote en columnist van de Volkskrant komt dat door het format van Op1. ‘Je bent als presentator inwisselbaar, zo wordt het nooit helemaal jouw programma. Ik heb altijd gekscherend gezegd: ‘Op1 is een bijbaantje.’ Als je hierin goed wilt worden, moet je er tijd in stoppen.’

In januari begon Schimmelpenninck samen met negen andere presentatoren bij Op1. De nieuwe talkshow moest met iedere avond een ander presentatieduo het gat vullen op de late avond dat door Jeroen Pauw en Eva Jinek werd achtergelaten. Schimmelpenninck: ‘Sindsdien hangt er een ongezellige sfeer rond talkshows, waarbij er overdreven veel aandacht is voor de presentatie in plaats van voor de gasten. Dat zorgt ervoor dat je als presentator extreem zelfbewust wordt. Doe ik het wel goed? Past dit werk bij mij? Ik vind het niet erg om niet meer in dat publieke middelpunt te staan.’

‘In januari merkte ik dat er veel mensen zijn die televisie als het hoogst haalbare zien. Wauw, zeiden ze dan, als ik vertelde dat ik presentator op NPO 1 zou worden. Maar als ik door Amsterdam loop, kennen jonge mensen mij vooral van mijn podcast. Dat is van mij, en het smaakt naar meer. Daarnaast heb ik een column in de Volkskrant waarin ik kan zeggen wat ik wil. En ik heb Quote, wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin.’

Schimmelpenninck zegt groot respect te hebben voor de mensen die fulltime presenteren, zoals Eva Jinek en Jeroen Pauw. ‘Het is fysiek zwaar werk, en na de opnamen zit je vol adrenaline. Het lukt dan heel slecht om daaruit te komen.’ Van de tien presentatoren die in januari werden gepresenteerd is Schimmelpenninck de eerste die afzwaait. Donderdagavond is zijn laatste uitzending. Wie hem gaat vervangen wordt dinsdag bekendgemaakt.