Praten over hangtieten en nalatige bekkenbodems: Echte Gooische moeders doen vooral, nou ja, moederdingen

De Gooische moeders zijn afgevallen. Dat is niet mijn observatie, ze vertellen het zelf in het nieuwe seizoen van Echte Gooische moeders, vanaf komende maandag te zien op Videoland. ‘9,5 kilo lichter’, zo kondigt Pauline Wingelaar zichzelf aan. ‘11 kilo afgevallen’, zegt Leslie Keijzer meteen. Bo Wilkes is net weer begonnen met diëten. ‘Op een gegeven moment zat ik op 76 kilo.’ Pauline: ‘Dat is mijn streefgewicht.’

Zwangerschapskilo’s vormen een centraal thema in de volwassen opvolger van Echte Gooische meisjes – een realityformat dat RTL in 2008 lanceerde, meesurfend op het succes van Gooische vrouwen. Kijk afleveringen uit die begintijd terug en je wordt geteleporteerd naar een tijdperk waarin het onderstrepen van ongelijke welvaartsverdeling nog prima familie-entertainment vormde. De voice-over – ingesproken door Beau van Erven Dorens – neemt de kijker na een ‘Welkom, waarde paupers’ mee in het leven van vijf jonge vrouwen die de hele dag rosé drinken, auto’s kopen met papa’s geld en dingen zeggen als ‘beter verwend dan verwaarloosd’.

‘Echte Gooische moeders’ Pauline en Leslie ondergaan een cuppingbehandeling om hun lichaam weer wat strakker te krijgen Beeld Videoland

In dezelfde periode maakte SBS 6 de realityserie Probleemwijken, over bewoners van achterstandsbuurten – veelal delinquent, zwakbegaafd of anderszins kwetsbaar. Een paar jaar later kwam RTL met Oh Oh Cherso, over een groepje Haagse jongeren dat al snuivend, zuipend en kankerend een Grieks party-eiland onveilig maakte.

Toen was klassentoerisme nog heel gewoon.

In veel van de buurten waar SBS 6 filmde, ontstonden na de uitzendingen rellen – bewoners voelden zich zwartgemaakt. Probleemwijken-personages kregen stenen door de ruit, twee pleegden later zelfmoord. Samantha de Jong – Barbie uit Oh Oh Cherso – deed meermaals een poging.

Ik kan me voorstellen dat ook de Gooische meisjes genoeg kritiek hebben gekregen. Ondertussen heeft dat voor hen ogenschijnlijk veel minder implicaties gehad. Toen zij als begintwintigers het nationale tv-podium betraden, waren ze al op weg met het leven dat ze nu daadwerkelijk leiden: ze hadden de man al met wie ze nu kinderen hebben en woonden al in een door hun ouders gefinancierd koophuis met uitzicht op het gegoede burgerbestaan waar Videoland nu een serie omheen drapeert. Zij hoefden niet, zoals bijvoorbeeld Robert Minderhoud alias Jokertje, eerst jarenlang een drank-en-drugsimago af te schudden voor ze een baan konden krijgen. Vandaar, vermoedelijk, dat zij als enigen van de lichting klassenreality ja blijven zeggen op steeds een nieuw seizoen.

Ondertussen begin je als kijker al snel terug te verlangen naar die meiden van begin twintig, die in een schoonheidssalon lagen te filosoferen over de vraag of een kale vagina nou wel of geen goed idee is. Echte Gooische moeders doen vooral, nou ja, moederdingen. Praten over hangtieten, nalatige bekkenbodems en de vraag of je zo’n verschoonkussen recht legt of overdwars – ook als je uit Laren komt is het niet geweldig interessant.

Spannendste moment van de eerste aflevering is wanneer Bo er op kraamvisite achter komt dat de baby van haar vriendin op dezelfde dag jarig is als haar dochter. ‘Nééé? Jááá!’ Champagne.