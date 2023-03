Potentiële sponsors versmaden de Grote Poëzieprijs ten onrechte

Volop poëzie de afgelopen week: ­Edward van de Vendel gaat het Poëzieweekgeschenk 2023 schrijven, Lisette Lombé wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands in België (waar blijft de nieuwe Nederlandse?), de nominaties voor de J.C. Bloemprijs – Bianca Boer, Anne Broeksma, Iduna Paalman en Arno van Vlierberghe – zijn bekend, net als de winnaar van de Herman de Coninckprijs, Alara Adilow..

Maar stilte rond de Grote Poëzieprijs, voorheen de VSB Poëzieprijs, die op de website vermeldt op 21 maart 2023 de genomineerden bekend te maken. Dat gebeurde niet. Na even zoeken is op social media te vinden dat die datum is verschoven naar 27 maart. Op Facebook bespreken de juryleden sinds 22 maart dagelijks een van de door hen beoordeelde bundels. Zomaar een bundel uit de stapel? Over Nisrine Mbarki’s bundel zegt jurylid Jeroen Dera dat hij die graag ‘een bijzondere vermelding geeft’ – wat betekent dat? Afgevallen of genomineerd? Vreemd onduidelijk.

Het rommelt in de organisatie van de prijs, die net vier jaar geleden een doorstart maakte. Het prijzengeld kromp van 25.000 naar 10.000 maar vorig jaar bleek ook daarvoor de financiering niet rond te komen. Geen uitreiking in 2023, berichtte de organiserende Poëzieclub, wat leidde tot rumoer in dichtersland maar nauwelijks daarbuiten en daar wringt meteen de schoen.

Dichter Rupi Kaur heeft veel succes met haar optredens (hier in Sao Paulo, Brazilië). Beeld Getty Images

Commerciële partijen verbinden zich niet zo gemakkelijk aan poëzie. Omdat poëzie moeilijk en niet zomaar voor iedereen toegankelijk is, heet het dan algauw, waarna een vertrouwd klagen kan aanvangen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om moeilijk en meerduidig, het gaat gewoon om geld. Poëzie is voor een klein publiek, het genereert weinig zichtbaarheid en is daarom onaantrekkelijk voor sponsoren.

Is dat zo? Wie een beetje om zich heen kijkt, kan poëzie overal aantreffen. Onder uiteenlopende groepen, soms grote. Er zijn steeds meer goeie podiumdichters, uitgesproken spokenwordtalenten, drukbezochte slamcompeties; insta-poets ontwikkelen zich razendsnel, Rupi Kaur verkoopt Carré uit en de Poëzieboys bezetten de Haagse Schouwburg; tiktokdichters timmeren aan de weg. De meeste van de hierbij betrokken dichters zijn jong, nieuwsgierig naar de mogelijkheden van taal én van zichtbaarheid. Op zeker moment willen ze ook een papieren bundel en er wordt de laatste jaren overwegend gedebuteerd door dichters die op podia, live of online, begonnen zijn.

En dan, treedt dan de onzichtbaarheid in? Is het probleem van de Grote Poëzieprijs vooral dat het de Grote Poëziebundelprijs is? Of worden er gewoon niet genoeg schouders onder gezet?

Op initiatief van dichter Sasja Janssen werd vorig jaar actie ondernomen en is baggermaatschappij Boskalis bereid gevonden de prijs voorlopig te adopteren. ‘In de verte schopt verval mijn lot rond als een verroest bierblikje’, schrijft Alara Adilow. Maar hopelijk komt het goed.