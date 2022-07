Postpunker Naima Bock ontpopt zich als Braziliaans zwoele folkie ★★★★☆

Na één album verliet bassist Naima Bock de Londense postpunkband Goat Girl, die ze mede had opgericht. Ze wilde haar eigen muzikale pad uitstippelen.

De coronajaren kwamen in die zin goed uit: in de luwte, met producer Joel Burton aan haar zijde, ontpopte ze zich als folkie. Giant Palm is haar solodebuut.

Dat Bock een voorliefde heeft voor Britse folk uit de late jaren zestig (van Pentangle tot Shirley Collins) is evident. Dat ze prachtige liedjes kan schrijven en aan Burton een dienstbare arrangeur en subtiele instrumentalist heeft, evenzeer. Er zit iets Frans in haar sound, een vleugje Laetitia Sadier van Stereolab.

Je kunt bovenal goed horen dat ze een Braziliaanse vader heeft en een deel van haar jeugd in Brazilië heeft doorgebracht: haar folk heeft in liedjes als Toll of Working een bossanovagevoel. Vocaal lijkt ze een kruising tussen Nick Drake en Astrud Gilberto.

Prachtig vertolkt ze de bossanovaklassieker O Morro, maar de Braziliaanse zwoelheid zit bij Naima Bock overal. Het maakt haar folk sensueel en tilt Giant Palm royaal boven het maaiveld uit.

Naima Bock Giant Palm Pop ★★★★☆ Sub Pop/Konkurrent