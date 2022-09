PostNL lanceert digitale postzegel, maar verzamelaar ‘zal niet snel in crypto stappen’

Links de postzegel, voorzien van een QR-code waarmee je kunt zien welke kleur de digitale versie heeft. Rechts een geheime woordenlijst die nodig is om de cryptozegel te kunnen overdragen, dat is het eigenlijke eigendomsbewijs.

Oostenrijkse toestanden verwacht PostNL niet. In dat land was drie jaar geleden de verkoopstart van de eerste cryptopostzegel ter wereld zo’n grote hype dat de zegel binnen vier uur was uitverkocht. Al snel tikte de crypto stamp 24 keer de introductieprijs aan. ‘Dat zal hier niet snel gebeuren, maar we verwachten wel dat we snel door de eerste oplage van 140 duizend heen zijn’, zegt Post NL.

Vandaag (vrijdag) begint de voorverkoop van de eerste Nederlandse cryptozegel: een papieren exemplaar plus een digitale versie, met een non-fungible token (NFT, een unieke eigendomscode). Voor 9,05 euro krijg je een kaart ter grootte van een bankpasje, met de postzegel aan de ene zijde, voorzien van een QR-code waarmee je kunt zien welke kleur de digitale versie heeft. De andere kant van de kaart bevat een geheime woordenlijst die nodig is om de cryptozegel te kunnen overdragen, dat is het eigenlijke eigendomsbewijs.

PostNL probeerde al in de aanloop op sociale media met een campagne de verwachtingen over het design van de cryptopostzegel wat op te pompen: raad welk beest op de postzegel staat. De vormgeving was tot vandaag een goed bewaard geheim. Het bedrijf hoopt met de campagne en zegel een nieuwe, jonge, doelgroep binnen te halen. ‘De cryptozegel slaat aan bij jongeren, blijkt uit de Oostenrijkse ervaringen’, zegt Sacha van Hoorn, productmanager bij Post NL, ‘maar we verwachten ook interesse van de klassieke verzamelaar.’

De papieren cryptopostzegel komt in één design, maar de digitale tweelingbroer (of zus) heeft vijf kleurvarianten in vijf gradaties van zeldzaamheid. In de Oostenrijkse aanpak beslaat de zeldzaamste kleur soms minder dan 1 procent van de totale oplage. Het analoge deel van de cryptopostzegel kun je ook ouderwets belikken en op een brief plakken. ‘Ik verwacht niet dat mensen dat gaan doen’, zegt Van Hoorn. ‘Het is een verzamelobject.’

Waterbuffel

De vandaag geïntroduceerde cryptopostzegel met de kop van een stier – volgens kenners is het overigens een waterbuffel – is niet alleen de eerste Nederlandse verhandelbare digitale postzegel, tevens is het volgens Van Hoorn een primeur dat twee postbedrijven uit verschillende landen gelijktijdig een serie lanceren. ‘Dat heeft toegevoegde verzamelwaarde’, zegt Van Hoorn. De Oostenrijkse ontwerper David Gruber maakte twee versies. Op beide cryptopostzegels prijkt de stierenkop, maar de Nederlandse postzegel heeft tulpjes op de achtergrond, de Oostenrijkse edelweiss.

Waar de tech- en cryptosites zich nieuwsgierig tonen naar dit nieuwe product, is het in de filateliewereld muisstil. ‘Ik hoor verzamelaars er niet over’, zegt Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren en eigenaar van een veilinghuis. Hij ziet de ouderwetse postzegelverzamelaar met pincet, vergrootglas en klassiek Davo-album niet snel in de crypto stappen. In zijn eigen veilinghuis gaan overigens bijna alle Nederlandse zegels, 97 procent, naar buitenlandse kopers. Hoewel laatst nog een mooie, postfrisse (ongebruikt, red.), paarse Willem III-zegel uit 1867, 25 cent, onder zijn hamer kwam. ‘Zeer zeldzaam. Een Nederlandse verzamelaar betaalde er 100 duizend euro voor, dat is bijzonder.’

Roekeloos

Door de non-fungible token bezit de koper van de cryptozegel straks een uniek digitaal exemplaar: het eigendom ligt vast in de blockchain. In de kunst- en game-wereld wordt al met succes gespeculeerd met NFT’s en het eigendom van virtuele afbeeldingen. Via een platform als Open Sea worden de Oostenrijkse zegels verhandeld. Van Hoorn verwacht met de Nederlandse zegel een levendige ruilhandel om de kleursetjes compleet te krijgen, met de rode als hoofdprijs. Is PostNL niet bang dat jongeren roekeloos investeren, mikkend op een grote waardestijging? ‘Dat risico hebben we gewogen. We verwachten dat het wel losloopt.’

De Oostenrijkse posterijen hebben inmiddels ruime ervaring met de blockchaintechniek die achter de postzegel schuilgaat. PostNL koos ervoor mee te liften op de Oostenrijkse expertise en het digitale traject niet helemaal zelf te ontwikkelen. De post in Oostenrijk zal net als in Nederland met de fysieke verkoop van de cryptozegel beginnen op 22 september. Dan verkopen de Bruna’s in Nederland de stier ook. Van Hoorn: ‘Wij denken dat deze cryptopostzegel een mooie brug slaat tussen de klassieke postzegel, de klassieke verzamelaar en het nieuwe verzamelen.’