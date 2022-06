Post Malone excelleert als popzanger, maar soms krijg je van zijn vocalen een verkeerd soort kippevel ★★★☆☆

Post Malone

Die twaalfkaraats kiespijn van de titel staat voor de chronische gemoedstoestand van hiphops probleemkind: Post Malone. De witte antiheld van het genre heeft sinds 2016 succes met in champagne gedrenkte clichés van hiphopweelde én met het klagen over het bijkomende ongemak. Of zoals hij zelf zingt in I Like You: ‘Now that I’m famous I got hoes all around me.’ Gouden tanden en een hoop sores. Het is een beproefd recept van de rapper en zanger met het getatoeëerde gezicht. Of misschien moeten we voortaan alleen ‘zanger’ zeggen, want Malone lijkt het gesproken woord steeds verder achter zich te laten om te excelleren als popzanger. Luister naar Wrapped Around Your Finger en I like You en je hoort superieur boybandmateriaal, inclusief een zonovergoten poppy refrein dat zich vastbijt in je hoofd. Zelfs de millennial whoop, het geluid dat popmuziek van de jaren tien kleurde – denk aan Katy Perry’s uhoh uhoh in California Gurls – heeft een plekje gekregen, in Wasting Angels.

Twelve Carat Toothache

Maar Malones vocalen, gemangeld door emotie en autotune, gaan soms tegenstaan. De huilerige folkballad Lemon Tree, met ingebouwde elektronische triller, geeft je het verkeerde soort kippevel.

En Malones overvloedige ontboezemingen over persoonlijke pijn en kwetsbaarheid schuren als er weer een boodschappenlijstje vol Gucci en Prada wordt opgelepeld. Dan doet dat zelfbeklag en die flirt met zelfmoord in Waiting For a Miracle meer dan een tikkie koket aan.

Post Malone Twelve Carat Toothache pop/hiphop ★★★☆☆ Universal