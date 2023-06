Portugal The Man blinkt uit in lichte popliedjes die vanuit gevoel voor het ambacht zijn geschreven ★★★☆☆

Ze bestonden al elf jaar toen de band met vreemdste naam in de popmuziek in 2017 opeens megasucces kreeg. Feel It Still werd, mede door een commercial, een wereldhit. Zes jaar later laat de band uit Alaska weer van zich horen. En net zoals op het vorige album Woodstock hoor je meteen waarin Portugal The Man uitblinkt: lichte upbeatpopliedjes die vanuit gevoel voor het ambacht zijn geschreven.

Met een klap op snaredrum en tamboerijn op de tweede en vierde tel heeft Grim Generation diezelfde Motown-meidengroep-appeal van Feel It Still. Strijkers en blazers kleuren de boel vervolgens vakkundig in. Maar de creatieve balans slaat weleens door. In Anxiety:Clarity scheurt een gitaar de boel opeens open, volgt er een seventies-rockkoortje en sluiten robuuste gospelrock en een hammondorgeltje vervolgens de boel af. Knap, maar zo veel eclecticisme kan een liedje nekken.

Portugal The Man Chris Black Saved My Life Pop ★★★☆☆ Warner