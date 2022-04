Porsche beledigt vrouwen met de campagne over ‘girlhood dreams’ en ‘business icons’

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

Over vrouwen en auto’s – preciezer: over hoe je vrouwen in een bepaald automerk moet praten – bestaan de gruwelijkste misverstanden. Dat de beoogde klandizie het graag schattig heeft, pastelkleurig, rond. Dat je als automaker vrouwen een plezier doet met haakjes voor handtassen – en dat het een pré is als je een persbericht doet uitgaan waarin je trots de functie van dat haakje benoemt.

Of überhaupt: dat je de auto niet per se grondig hoeft te herontwikkelen tot een belediging voor elke vrouw door Disney-prinsessenwimpers boven de koplampen te schilderen, maar dat je de vrouwen marketingtechnisch wel apart moet aanspreken. Aparte reclamecampagnes voor ze moet ontwikkelen, als waren ze een exotische diersoort die andere behoeften heeft, een andere taal spreekt. Die het alleen snapt als je ze, bovenop de normale reclame-onzin op vrouwenmaat gesneden marketingonzin voorschotelt.

Ja ik kijk naar jou, Porsche. De snellewagenfabrikant is onlangs in Nederland een nieuwe reclamecampagne gestart, speciaal voor vrouwen. Er is sprake van het verwezenlijken van ‘meisjesdromen’ (?) die in het brabbeltaaltje van de auto-industrie geen meisjesdromen maar ‘girlhood dreams’ heten. Er zijn drie Nederlandse rolmodellen aangetrokken, die ‘business icons’ heten, de directeur van Museum Voorlinden, de oprichter van een lingeriemerk en een fotograaf. Droom grootse meisjesdromen, koop een elektrische Taycan Sport Turismo, of zoiets.

Porsche vindt zelf dat het daarmee ‘de conventie dat sportauto’s voor mannen zijn ontkracht’. Terwijl je zou denken: serieuze reclame die zich op vrouwen richt, zou uiteenzetten hoe de autofabrikant auto’s ook veilig maakt voor vrouwenlichamen.

Want de wereld is vol gevaren voor vrouwen, zo konden we zien in de tv-serie Reference Man die BNNVara eerder dit jaar uitzond, en lezen in het boek Onzichtbare vrouwen van Caroline Criado Perez. Vrouwen zitten dichter op het stuur, met een rechtere rug dan mannen omdat ze gemiddeld kortere benen hebben. Een gevaarlijkere houding bij ongelukken. Crashtests werden tot voor kort uitsluitend gedaan met dummy’s met mannelijke maten (1 meter 75 lang, 80 kilo zwaar), waardoor autogordels te hoog beginnen en airbags hoofdletsel veroorzaken bij wie wat kleiner, smaller en lichter is uitgevallen. De cijfers zijn er ook naar: vrouwen hebben bij verkeersongelukken een grotere kans op zwaar of dodelijk letsel.

Een slimme autofabrikant past zijn marketing op die kennis aan. Zoals Volvo doet, door te pronken met het EVA-initiatief waarmee het in 2019 begon. Volvo claimt dat het de eerste zwangere crashtestdummy ontwikkelde, alsmede airbags die ook kleinere vrouwen beschermen. Dat is pas werk maken van meisjesdromen.