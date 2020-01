Popster Billie Eilish (18) verzorgt titelsong voor nieuwe Bondfilm

Billie Eilish poseert met haar twee American Music Awards in november. Beeld Jordan Strauss / Invision / AP

Eilish treedt toe tot een gezelschap van illustere artiesten, zoals Paul McCartney, Tina Turner, Madonna en Adele. Shirley Bassey geldt met drie titelsongs (Goldfinger, Diamonds are Forever en Moonraker) als de recordhouder. Eilish volgt Sam Smith op, zanger van het nummer van de laatste Bondfilm, Spectre (2015).

De afgelopen weken werd steeds meer gespeculeerd dat de keus op Billie Eilish zou vallen. De zangeres deelde dinsdag op haar Instagram foto’s van gewezen Bond-actrices als Eva Green en Halle Berry. Dat deed ze ook met een foto van Léa Seydoux, die in de nieuwe Bond-film terugkeert in de rol van Madeleine Swann.

Doorbraak

Eilish brak in 2019 door, vooral dankzij haar hit Bad Guy. Ze is meteen genomineerd voor zes Grammy Awards, die later deze maand worden uitgereikt, waaronder die voor beste nummer, beste album en die voor nieuwkomer van het jaar.

De Duitser Hans Zimmer componeert de soundtrack van No time to die. De film gaat in april in première. Daniel Craig, die geheim agent Bond voor de vijfde en laatste keer speelt, moet de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.