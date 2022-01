Popsector kan weinig met de nieuwe maatregelen: ‘Strenger dan ooit’

Als onderdeel van Eurosonic Noorderslag 2022 werd er een digitale versie van Noorderslag 2022 gehouden. Hier de band POM. Beeld Ben Houdijk

De cultuur mag dan vanaf woensdag gedeeltelijk heropend zijn, de popsector kan weinig met de nieuwe maatregelen, die ‘strenger zijn dan ooit’. Dat zeggen verschillende podia, in reactie op de persconferentie dinsdagavond van premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid.

Wil een poppodium een optreden organiseren, dan moet worden voldaan aan veel voorwaarden. De zalen moeten om 10 uur ’s avonds dicht, wat een heropening van de nachtprogrammering al onmogelijk maakt. Bij verplaatsingen in de zaal moeten mondkapjes worden gedragen. De zaalcapaciteit wordt teruggeschroefd tot eenderde van de normale bezetting of zelfs nog veel minder – een zaal als Paradiso kan met stoelen slechts 250 mensen kwijt in plaats van 1500. Het publiek moet bovendien een coronacheck of testbewijs tonen én zich aan de anderhalvemeterregel houden.

Dat laatste maakt het organiseren van vooral popconcerten nu ondoenlijk, zegt Berend Schans van de branchevereniging van de poppodia en -festivals VNPF. ‘Het is vrijwel onmogelijk om nu nog iets zinnigs te organiseren. En eerlijk gezegd vind ik het bloedirritant dat het Kabinet de nieuwe maatregelen presenteert als een heropening.’ In een verklaring van zijn organisatie sprak Schans dinsdagavond al van ‘nep-versoepelingen’.

De agenda’s van veel poppodia geven een dag na de persconferentie een treurig beeld. Veel shows die stonden gepland voor de komende dagen en weken worden opnieuw uitgesteld of afgelast. Een optreden van Blaudzun in TivoliVredenburg, eind deze week, werd weer verplaatst.

Volgens Eva Huisman van het Utrechtse podium is zo’n show met het huidige pakket aan maatregelen niet te organiseren, hoezeer het publiek ook snakt naar muziek. ‘Dat kon bij een vorige heropening wel, toen de afstandsregel kon worden losgelaten dankzij de coronacheck. Dit Blaudzun-concert was al uitgesteld. Willen we deze show terugschroeven naar een derde zaalcapaciteit, dan moeten we ruim dertienhonderd kaartkopers opnieuw teleurstellen. Daar komt nog bij dat we dan financieel helemaal niet uitkomen. En dat grotere shows van artiesten niet bedoeld zijn voor een klein, zittend publiek.’

Het Nijmeegse podium Doornroosje liet dinsdag ook weten shows van bijvoorbeeld de band Goldband uit te stellen, omdat de nieuwe maatregelen die vrijwel onmogelijk maken. Grotere popconcerten worden pas rendabel als een zaal geheel of bijna is uitverkocht. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld theatervoorstellingen van kleinere gezelschappen, die vaak gesubsidieerd worden en ook onder normale omstandigheden al niet spelen voor een uitverkocht huis.

Het is ontzettend jammer, zegt Huisman, voor artiesten, publiek en de podia, maar de hoop is nu gevestigd op een volledige heropening van de popsector. TivoliVredenburg organiseert wel concerten de komende tijd, maar dan vooral klassiek en jazz; concerten die doorgaans geplaceerd zijn.

Bij eerdere heropeningen met restricties probeerden veel podia toch popshows te organiseren, voor 30 tot 200 man publiek. Die rek lijkt er uit, zegt ook Berend Schans van de VNPF. ‘Hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de malaise lijkt te worden. Het lijkt wel alsof de popsector in een catatonische staat is gebracht. Het is genoeg, de sector wil open en dat kan veilig, dat is al vaak en lang geleden aangetoond. De koek is op en de creativiteit ebt natuurlijk ook weg; artiesten willen en kunnen niet meer spelen voor zes tafeltjes publiek.’

Funest is het gebrek aan perspectief, zegt Schans. Ook voor festivals, die niet weten waar ze komende zomer aan toe zijn. ‘Wat is nu het plan op langere termijn, ook met de steunpakketten? Niemand weet het meer. Ik heb stoere, volwassen mensen van grote muziekbedrijven bij Zoom-vergaderingen in huilen zien uitbarsten.’