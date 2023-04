Popfestival Down The Rabbit Hole lanceert én annuleert luxeticket: ‘Het is duidelijk dat we de plank misslaan’

Bezoekers van Down The Rabbit Hole in 2022. Beeld Sas Schilten

Bezoekers met dit luxeticket zouden onder andere toegang krijgen tot hun eigen wc’s, een panoramalounge met goed zicht op het podium en speciale hosts. Op de upgrade kwam veel kritiek. Onder het Instagrambericht waarin het festival de upgrade aankondigde, reageerden bezoekers van het festival verontwaardigd. Het festival zou zo een ‘klassensysteem’ invoeren dat volgens de reagerende volgers niet bij het festival past. Ook werd Down The Rabbit Hole veelvuldig vergeleken met Coachella, een Amerikaans festival waarvan de hoge prijzen veel worden bekritiseerd op sociale media.

Twee dagen na de aankondiging besluit Down The Rabbit Hole om af te zien van de Rabbit Royale-upgrade. In een openhartig Instagrambericht licht de organisatie toe: ‘Het is duidelijk dat we de plank hiermee misslaan, dus trekken we de stekker eruit.’ De organisatie geeft aan de upgrade te hebben gelanceerd in een poging prijsstijgingen op te vangen en de reguliere festivaltickets betaalbaar te houden. De woordvoerder van Down The Rabbit Hole wil dit besluit verder niet toelichten.

Financiële krapte

Festivals hebben al langer last van financiële krapte. Door onder andere inflatie en misgelopen inkomsten tijdens de coronapandemie zijn veel festivaltickets dit jaar duurder. Ook proberen organisatoren de gestegen kosten op te vangen met een hogere muntprijs.

Eerder lanceerde Pinkpop een vergelijkbaar luxeticket. Voor 840 euro verkoopt het festival Wilhelmina Sky Deck-tickets. De bezoeker krijgt hiermee onder meer toegang tot het naamgevende skydeck en de voorste vakken bij podia. Ook bij dit ticket horen eigen wc’s, vaak een heikel punt op grote festivals. Hiphopfestival Woo Hah verkoopt zelfs drie verschillende soorten viptickets, waarvan de Platinum-versie 790 euro kost.