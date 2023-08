Politie brengt 7 mensen in verband met de diefstal van gouden toiletpot van Maurizio Cattelan

Het gestolen gouden toilet van Maurizio Cattelan in Blenheim Palace. Beeld Getty

Maurizio Cattelan maakte de wc-pot van goud in 2016. Het werk verwijst naar de omgekeerde pisbak die Marcel Duchamp in 1917 maakte en destijds de kunstwereld mee op zijn kop zette. Ook is het een knipoog naar Piero Manzoni die in 1961 de waarde van kunst onderzocht door zijn eigen uitwerpselen in te blikken. Hij verkocht zijn Artist’s Shit voor een bedrag dat gelijk stond aan het gewicht in goud van de blikjes.

Het op de riolering aangesloten toilet van Cattelan was eerst in 2016 te zien in het Guggenheim Museum in New York. Bezoekers mochten er (maximaal drie minuten per persoon) gebruik van maken. Toen het gouden toilet in 2019 vervolgens werd tentoongesteld in Blenheim Palace, iets ten noorden van Oxford, werd het kunstwerk al na twee dagen midden in de nacht gestolen. Experts op het gebied van kunstdiefstal vrezen dat het toilet is omgesmolten om er sieraden van te maken.

De politie van Thames Valley laat weten dat er inmiddels zeven mensen in verband worden gebracht met de diefstal, vijf mannen tussen de 36 en 68 jaar en een vrouw van 38. Er ligt een bewijsdossier bij justitie. Er wordt op korte termijn een beslissing genomen over vervolging van de betrokkenen.

De gouden toiletpot had in 2018 nog bijna ergens anders kunnen staan. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump vroeg destijds een schilderij van Vincent van Gogh in bruikleen van het Guggenheim. Het museum wees dat verzoek af, maar bood Trump wel aan de gouden toiletpot te laten plaatsen in het Witte Huis. Cattelans toiletpot heet dan ook ‘America’, en is een satirisch commentaar op de rijkdom en overdaad in de VS.