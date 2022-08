De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Tijdens mijn vakantie besloot ik ruzie te zoeken met een jochie van een jaar of 11. Ik zat op de Curva Nord van Stadio Friuli, de thuishaven van Udinese, dat een oefenwedstrijd speelde tegen Chelsea. Prachtig stadion hoor, en hartstikke leuk om Raheem Sterling van dichtbij te zien, maar de wedstrijd kon me niet boeien. Het ging nergens om. Het hoogtepunt van de wedstrijd, een zeldzaam doelpunt van N’Golo Kanté na twintig minuten, miste ik omdat ik bier aan het halen was.

Op zoek naar afleiding vond ik een paar stoelen verder een man met dermate blonde zoons dat ik het wel aandurfde om in het Nederlands te vragen of ze ‘ook voor het voetbal waren gekomen’. Dat bleek het geval. ‘Voor welke club bent u?’, vroeg de jongste. ‘Voor Udinese’, antwoordde ik onverschillig. Het jongetje was juist voor Chelsea, want daarvan kende hij meer spelers. ‘Waarom bent u dan voor Udinese?’ Ik had kunnen zeggen dat ik liever geen clubs aanmoedig die zijn gefinancierd door het moordlustige martelregime van Poetin, maar ik hield me in en stelde dat het gezelliger is als de thuisclub wint.

Snel werd het 0-2, het jongetje stak provocerend zijn vuist in mijn richting. Dat was het moment dat ik hartstochtelijk supporter van Udinese werd. Toen ze een doelpunt maakten sprong ik zowaar op, ik kon een verbeten ‘lekker voor je!’ richting het blaagje niet onderdrukken. Het spel was op de wagen: het ging nu ergens om. In de slotfase werd het helaas 1-3, het jongetje deed een bloedirritant vreugdedansje.

Hoe zwaar het verlies me ook viel, het provocerende gedrag van het ventje redde wel mijn avond. Het is fijn om hartstochtelijk een kant te kiezen, ook al is daar niet echt reden toe. Polarisatie werkt uitstekend tegen verveling.