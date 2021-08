Poëzie over kunst: wat deze hond van Goya uitstraalt is louter angst

De (verdrinkende) hond, Francisco Goya. Beeld Prado Madrid

BANG

voor vandaag omdat daarmee gister is verdwenen

voor de tijd omdat we die enkel mogen lenen

voor alles dat blijvend in iets anders overgaat

voor morgen omdat vandaag daarmee niet meer bestaat

voor een diepte waar ik niet op kan blijven drijven

voor de woorden die ik soms niet op durf te

voor de tomeloze leegte die mijn denken vult

voor de schade, de schande, de schaamte en de schuld

voor het niet kunnen klimmen

voor het dimmen van het licht

voor het niet kunnen winnen

van de schimmen in het zicht

een alomvattend oker boven een opslokkend bruin

hoe ik radeloos, redeloos, reddeloos poog

terwijl ik snak naar adem, haast verzwolgen door het puin

onderweg omlaag kijk ik hopeloos omhoog

voor het niet willen sterven

voor de scherven van bestaan

voor ze hier horen kerven

in de nerven van vergaan

voor de stemmen waar ik niets van mezelf in herken

voor de wetenschap dat ik er bijna niet meer ben

voor de vaste grond waarin ik hulpeloos verdwijn

voor het onafwendbare, het laatste restje zijn

voor hoe het hoofd nog wil nu het lijf zich overgeeft

voor wanneer zelfs de eenzaamheid mij verlaten heeft

voor het even vlak voor eeuwig, voor mijn zwanenzang

vooral voor al die dingen ben ik bang, ben ik bang

Derek Otte (33) schreef de dichtbundels Regelgeving, Toflof, Woorden Zijn Daden en Miose. In 2017 en 2018 was hij stadsdichter van Rotterdam.

Derek Otte Beeld Khalid Amakran

De (verdrinkende) hond (1820-23, Prado Madrid) van Francisco Goya behoort tot zijn serie Zwarte schilderijen, een van de donkerste en meest vervreemdende series in de Europese kunst. Niemand weet precies wat de voor die tijd uiterst moderne muurschilderingen betekenen. Goya schilderde ze toen hij 73 jaar was, doof en uit de gratie gevallen van het Spaanse hof. De hond staart in een leegte, en lijkt te verdwijnen in een donkere massa. Het belichaamt onzekerheid en roept, zoals de Ierse schrijver Stephen Phelan schreef, de angstige vraag op: hoelang hebben we nog samen?