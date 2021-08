Poëzie over kunst: vreugde

Babs Gons (50) is spokenwordartiest en schrijver. In 2019 verscheen Hardop, een door haar samengestelde bundel met werk van achttien Nederlandse spokenworddichters. Ze debuteerde in mei van dit jaar met haar dichtbundel Doe het toch maar (Atlas Contact). Lees vandaag in de Boekenbijlage een interview met Babs Gons.

De Amerikaanse kunstenaar Bisa Butler (1973) werkt met een traditionele quilttechniek, zoals ook in dit werk, Les Sapeurs (2018, 152 x 106,7 cm) dat ze van katoen en zijde maakte. In haar portretten stelt ze de individualiteit en geschiedenis van Afro-Amerikaanse mensen centraal. Migratie, intellectueel erfgoed en gemeenschapszin zijn vaak thema’s in haar grote doeken.