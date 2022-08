Poëtische danscènes, adembenemend decor en soms een gebrek aan urgentie op Boslab Theaterfestival

Teun Donders en Niels van Heijningen in ‘Nu de dood nog’. Beeld Sjoerd Derine

Op het Boslab Theaterfestival in het Amsterdamse Bos krijgen bezoekers volgens de organisatie de kans om zich een avondlang te verwonderen, om te genieten of om zich te ergeren aan de veelzijdige en licht absurdistische performances van jonge makers. Dat belooft wat. Na aanvang op een sfeervol terras midden in het bos volgen we de kleur van een van de vijf routes (die ieder drie korte voorstellingen beslaan).

Nu de dood nog

Route Groen begint in het enorme openluchttheater met het stuk Nu de dood nog. Het publiek neemt plaats op het podium en kijkt uit op een lege tribune. Daar, hoog bovenin, introduceert de schrijver Molière, opzichtig doch overtuigend tot leven gewekt door Teun Donders, een van zijn creaties: zijn hypochondrische personage Argan uit Een ingebeelde zieke. Hier is hij gereduceerd tot een soort atletische aapmens die over de tribune klautert en gehoorzaam trucjes vertoont.

Terwijl Argans fysieke performance ons hier en daar een lachje ontlokt, vertelt Molière (met iets te veel uithalen) waarom onze samenleving, geobsedeerd door gezondheid en voorzichtigheid, failliet is. De monoloog duurt net te lang om je geboeid te houden, maar regisseur Reinout Bongers scoort punten door de acteurs grondig gebruik te laten maken van het terrein en ons op poëtische dansscènes te trakteren.

Marit Koomen en Axelle Verkempinck in ‘Ode aan de weigering’. Beeld Sjoerd Derine

Ode aan de weigering

Iets kleiner, maar uiterst charmant geacteerd is de voorstelling Ode aan de weigering, waarvan het decor en de belichting je al meteen de adem benemen. Op een omgevallen boomstam boven een brede sloot staat een schichtige Ophelia, kostelijk gespeeld door de Vlaamse Axelle Verkempinck. Ophelia heeft vandaag niet zo’n zin om zelfmoord te plegen: ‘Ik had het al gedaan moeten hebben. Kun je moe zijn van te vaak te sterven? Misschien wil ik wel baby’s, of een sportschool-lidmaatschap, of een verkeersboete.’

Haar partner in crime is de Griekse Medea (Marit Koomen), die weigert gelabeld te worden als kindermoordenaar (‘de schrijver zegt zoveel’). Bewonderenswaardig hoe de twee zich zonder al te veel uit te weiden losweken van het mannelijk perspectief (en zonder aarzelen in de sloot springen). Dat een boom hier en daar even het zicht blokkeert vergeven we de eindregie, we zijn immers overgeleverd aan de natuur.

Ellie de Lange en Marit Hooijschuur in ‘The Cruel Mother’. Beeld Sjoerd Derine

The Cruel Mother

Wanneer de zon definitief onder is, worden we via een donker pad geleid naar een veldje tussen de bomen, waar twee vrouwen eveneens van het gebaande pad af proberen te komen. In The Cruel Mother laat eindregisseur Erasmus Mackenna de heks en Grietje (zonder Hans) grotendeels zittend aan een tafel kibbelen over hun rollen. Wederom verkondigen twee literaire figuren dat ze hun eeuwenoude narratief van zich af willen schudden. Alleen blijft de urgentie dit keer onduidelijk, waardoor het stuk wat onbeduidend blijft, hoe bezwerend actrices Ellie de Lange en Marit Hooijschuur ook spelen.

Op het Boslab Theaterfestival hebben we ons weinig geërgerd, grotendeels vermaakt en soms verwonderd over het niveau van het aanstormend theatertalent.