Poetin-docu toont de president als een voortdurend door het Westen gekrenkte machthebber

De Franse documentairemaker Antoine Vitkine (45) mag met recht visionair heten. In 2005 al schreef hij een spraakmakend essay over complotdenken, naar aanleiding van bizarre verzinsels over de aanslagen van 9/11, die niet door moslimextremisten maar door ‘de Joden’ en/of de Amerikaanse regering zouden zijn gepleegd. Vitkine voorspelde complotdenkers de wind in de zeilen, en zie waar het trumpisme en het wappieïsme ons anno 2022 hebben gebracht.

De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Barack Obama. Beeld Canvas

Geen toeval dus dat Vitkine, intussen een gelouterd documentairemaker, er al vroeg, in 2018, bij was met een indringende film over de expansieve radicalisering van de Russische president Vladimir Poetin. De bevindingen die Vitkine in Putin: Master of the Game deed, krijgen vier jaar later met de aanval van Rusland op Oekraïne een, ook gezien de geschetste psychologie van de dictator, logisch vervolg.

Vitkine actualiseerde zijn docu, zondag te zien op Canvas, meteen na de inval in Oekraïne. Waarbij hij kon voortbouwen op een ijzersterk fundament met getuigenissen van zegslieden nabij de protagonist in de als een vloedgolf aanrollende wereldcrisis. De belangrijksten: Poetins vertrouwelingen Jakoenin en Malofejev, de Franse ex-president Hollande en president Obama’s adviseur Antony Blinken (nu minister van Buitenlandse Zaken).

Zij schetsen tezamen een onthutsend beeld van de recente geopolitieke geschiedenis. De grote lijnen daarvan kennen we, maar de rol die kinderachtigheid en cynisme daarbij spelen verbaast toch weer. Kinderachtig, hoe Poetin zijn mannelijkheid moet bewijzen als snorkelaar in een Siberisch meer, jagend op een snoek. Hoe hij bij de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 na een door Rusland verloren ijshockeywedstrijd (tegen de VS) mokkend afdruipt uit het stadion, zijn veiligheidsraad bijeenroept en een paar dagen later later de Krim binnenvalt. Wie weet welk dom chagrijn die inval heeft versneld?

Uit de woorden van Poetins vertrouwelingen komt het beeld naar voren van een voortdurend door het Westen gekrenkte machthebber. Hij ervaart minachting als regeringsleiders niet twee woordjes Russisch hebben geleerd om het diplomatiek kouten te versoepelen, terwijl híj wel een beetje Engels spreekt. President Obama noemde Rusland denigrerend ‘een regionale macht die sommige buurlanden bedreigt’: Poetin op zijn ziel getrapt. ‘Je mag Rusland goed vinden of slecht, maar zie ons wel als een gelijke’, legt Jakoenin uit.

Het cynisme zit uiteraard niet alleen aan Russische kant. Anthony Blinken legt in de film zonder blikken of blozen uit dat Obama Poetin zijn gang liet gaan met verwoestende bombardementen op Syrische burgers. De Amerikanen hoopten dat Poetins steun aan de Syrische leider Assad ertoe zou leiden dat de Russen in die oorlog zouden ‘vastlopen’. Gebeurde toen niet, maar nu lijkt dat in Oekraïne alsnog het geval. Dat zal in het Pentagon vast met leedvermaak worden beschouwd.

Poetins langetermijnstrategie is, zo komt naar voren uit de film, samen te vatten als: we zien wel wat ervan komt – Russisch defaitisme dat zeker in oorlogstijd infantiel mag heten.