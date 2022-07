Poetic Licence heeft wat veel elementen voor een voorstelling van anderhalf uur ★★★☆☆

Poetic License Beeld Moon Saris

‘’We hadden nooit geboren moeten worden’, zeggen de mannen tegen elkaar. Dat klinkt treurig, en dat is het ook: Joe en Kenneth zijn twee homoseksuele mannen in Engeland van de jaren zestig. Seks tussen mannen is verboden, alles moet in het geheim, de gevangenis wacht. Ze zijn, zoals ze zelf zeggen, veroordeeld tot ‘een leven lang in grijs gebied’.

Michaël Bloos (regie) en Frank Siera (tekst) maakten met Poetic Licence een voorstelling over de Engelse toneelschrijver Joe Orton en zijn vriend Kenneth Halliwell. Over hun onmachtige pogingen zich een plek in de ‘normale’ wereld te veroveren, maar ook over hun afkeer van de burgerlijke moraal. Orton schreef zwarte, satirische komedies die de geldende moraal aantasten, Halliwell voelde zich meer en meer ontkend. Aan hun relatie kwam een eind toen de een de ander met een hamer de hersens insloeg en daarna zelfmoord pleegde.

Poetic Licence laat fragmenten uit dat getroebleerde leven zien, maar waaiert ook behoorlijk uit. Deze productie is onderdeel van Bloos’ project Universum van de Waanzin en gaat dan ook over hoe de gekte langzaam in de hoofden van afgewezen mensen kruipt. Daartoe dient de verteller die de voorstelling hier en daar van een informatie voorziet. Als derde element gaat Poetic Licence ook over het theater zelf, en de rol van het personage, de acteur en het publiek daarin. Wie is wat, wie speelt welke rol, en waar kijken we precies naar?

Het is al met al wat veel voor een voorstelling van nog geen anderhalf uur. Maar die verschillende lagen worden wel op intelligente manier verweven met het biografische verhaal van die twee met zichzelf en de wereld worstelende mannen. Theater als denkoefening én spiegelpaleis.