Podium Witteman stopt na acht seizoenen; of Witteman terugkeert met een ander programma is nog onbekend

‘Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van een programma dat me dierbaar is’, zegt Witteman. Volgens hem is het een goed moment omdat ‘je niet te lang door moet gaan’. Bovendien wil hij ruimte maken voor andere werkzaamheden, ‘die ongetwijfeld in het verlengde zullen liggen van mijn passie voor klassieke muziek’.

Of Witteman met een ander programma terugkeert op televisie is nog niet bekend. Vooralsnog zijn daarvoor in nog geen concrete plannen, zegt de NTR-woordvoerder.

Het programma wordt elke zondag uitgezonden vanuit De Hallen in Amsterdam. Bekende gezichten zijn huispianist Mike Boddé en sidekick Floris Kortie. Klassieke muziek, de grote liefde van Witteman, vormt de hoofdmoot van het programma. Maar er zijn ook muzikale uitstapjes naar onder meer jazz- en popmuziek. Gemiddeld kijken zo’n 250.000 mensen (gedurende het voor- en najaar) naar Podium Witteman.

Edison

Elk jaar werd de Edison voor klassieke muziek uitgereikt in het programma. Volgens NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen heeft Witteman ‘als boegbeeld van het programma een onuitwisbaar stempel gezet op de klassieke muziekprogrammering van de NTR en de publieke omroep’.

De NTR en de NPO zijn nog met elkaar in gesprek over eventuele opvolging van het programma. Volgens een woordvoerder van de NTR is er vanuit hun kant de wens om klassieke muziek op televisie een podium te blijven bieden.

De laatste uitzending is te zien op zondag 15 mei om 18.15 uur bij NPO 2.