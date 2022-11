Podcastmaker Daan Windhorst kocht een kleurboek, voelde zich bekocht en ging op zoek naar de maker ervan ★★★☆☆

Toen scenarioschrijver Daan Windhorst tijdens de lockdown van 2020 online een kleurboek voor volwassenen kocht, keek hij raar op. Voor dik 20 euro kreeg hij een in elkaar geflanst drukwerkje met amper veertien tekeningen. Dwars over sommige kleurplaten zat zelfs een watermerk. Duidelijk jatwerk, en de warrige tekst op de achterpagina leek wel door Google Translate gehaald.

Windhorst voelde zich bekocht, maar was vooral razend nieuwsgierig. Wie was die ‘Emmy Sinclaire’ die op libris.nl en bol.com kleurboeken aanbood met titels als De grote uitdaging: Kattenfobie en De grote uitdaging: Schizofrenie? Samen met schrijver en radiomaker Nikki Dekker maakte hij in eigen beheer een podcast over de zoektocht.

Ze gaan bepaald niet recht op hun doel af – waarom zouden ze ook, midden in de saaie coronatijd. Zo vragen ze Arnon Grunberg uitvoerig naar het gebruik van pseudoniemen. (Grunberg onthult terloops dat hij niet alleen als Marek van der Jagt heeft gepubliceerd, maar ook onder een niet ontmaskerde vrouwelijke auteursnaam.) Ze spreken de grootste uitgever van echte kleurboeken voor volwassenen. Ze onderzoeken of je van je kattenfobie kunt genezen door kattenplaatjes in te kleuren.

De kleurboeken verschenen bij Brave New Books, waar iedereen zijn eigen boek kan uitgeven. Dat valt onder Singel Uitgeverijen, waartoe ook Querido en De Arbeiderspers behoren. Huh? Controleert daar niemand welke boeken via Brave New Books worden verkocht? Zo’n bij elkaar gejat kleurboek is nog tot daar aan toe, maar wat te denken van boeken met complottheorieën over het Jodendom, corona of de Holocaust? Met auteur Lisa Weeda proberen Windhorst en Dekker een bestaande bestseller van haar op de markt te brengen.

De zoektocht naar kleurboekenmaker Emmy Sinclair is vermakelijk en gaat werkelijk alle kanten op. Met vrolijke ernst meanderen de podcastmakers door de materie. ‘Onze missie kent geen einde’, zo heet aflevering 6. Als je er als luisteraar voor openstaat, word je er volledig in meegezogen. Er staan nu acht afleveringen online en eerlijk gezegd bereikte ik intussen wel mijn verzadigingspunt. De missie van Daan Windhorst en Nikki Dekker (bij Spotify gerangschikt onder het kopje ‘Waargebeurde misdaad’) blijkt inderdaad nog niet ten einde.

Ze laten desgevraagd weten dat er in totaal zeventien afleveringen zijn gepland. Ja, ik wil dolgraag weten wie Emmy is, maar er is een grens aan hoeveel uren ik daar nog geduld voor heb. Op 11 januari, als deel 17 is gepland, pak ik de draad weer op.