Podcast ‘Wat blijft’ is serieuze kost, maar er valt genoeg te lachen ★★★★☆

Steevast zat Pieter Muysken op de voorste rij als er een wetenschappelijk praatje werd gehouden, en steevast viel de hoogleraar in slaap. Het maakte menig spreker onzeker: vond de winnaar van de prestigieuze Spinozaprijs er zo weinig aan? Maar zodra het applaus klonk, stak de expert van inheemse Boliviaanse talen zijn hand op en stelde de beste vraag van iedereen.

Het is een herinnering aan Muysken in Wat blijft, een nieuwe podcastserie van Human. Interviewers Coen Verbraak, Floortje Smit, Clairy Polak, Arco Gnocchi en Tom Reijner volgen het spoor terug van recent overleden Nederlanders, bekend en minder bekend. Wie waren zij? Wat hebben zij betekend? De eerste zes afleveringen (over onder anderen componist Louis Andriessen en Evelien Gans, kroniekschrijver van het Joodse leven) staan online. In 2022 volgen achttien nieuwe afleveringen.

Human beschouwt Wat blijft als een bibliotheek vol levensverhalen in podcastvorm. Een project vooral ook dat dicht bij de identiteit van de omroep staat. Humanisten geloven immers niet in God, en daarom moeten ze hun inspiratie putten uit het leven van anderen – waarbij het nadrukkelijk niet alleen over goede eigenschappen gaat, maar ook over minder goede kanten.

Die twee kanten komen duidelijk naar voren bij de even liefdevolle als schrijnende aflevering over cabaretier Jeroen van Merwijk. Nadat theaterrecensent Patrick van den Hanenberg en collega-cabaretier Diederik van Vleuten hebben verteld over hoe zwaar Van Merwijk aan het leven tilde, komt zijn tweelingbroer Vincent aan het woord. Jarenlang vond hij Jeroen maar een klootzak. ‘Ik dacht: als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad.’

De verhalen worden steeds persoonlijker in het halfuur dat de podcasts duren. Ze eindigen steeds bij een familielid. Zoals bij de zus van campagnestrateeg Erik van Bruggen, die bij het graf van haar broer op Texel vertelt over hun onderlinge band.

Wat blijft is serieuze kost, maar er valt genoeg te lachen. Bijvoorbeeld als Maarten Spanjer herinneringen ophaalt aan Wim Suurbier. Toen de Ajax-coryfee bij Spanjer bleef logeren na een nacht doorzakken, nam hij het Armani-kostuum mee uit de kleerkast. Pas na een jaar werd Spanjer gebeld: ‘Ja Maarten, met Suurbier. Hé, eh... moet je luisteren, ik ben een eerlijke gozer, ik ben niet achterlijk. Ik heb dat pak van je geleend en ik ben een nette gozer, dus dat heb ik laten stomen. Alleen wat denk je: ik ga naar die stomerij toe, die hele stomerij in de fik!’