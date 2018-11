Podcast Met Groenteman in de kast

Podcast: waarom Paulien Cornelisse nooit met haar rug naar de deur wil zitten

Alomtegenwoordig is ze, schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse. In het theater, in de boekwinkel, op televisie, én op de voorpagina van onze krant. In deze aflevering van Met Groenteman in de kast komt ze met Gijs praten over waarom ze nooit met haar rug naar de deur wil zitten, waarom planten zo’n goed onderwerp zijn, en waarom ze nooit meer dieren nadoet.