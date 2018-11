Het Volkskrantgeluid Marije Vlaskamp en Michael Persson

Podcast: Waar eindigt de machtsverschuiving van West naar Oost?

Overal in de wereld neemt de Chinese invloed toe, terwijl de Amerikanen overhoop liggen met zichzelf. Verschuift de wereldmacht naar China? En zo ja, waar eindigt dat? Volkskrant-correspondenten Marije Vlaskamp en Michael Persson gaan er over in gesprek in deze aflevering van het Volkskrantgeluid.