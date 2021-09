Podcast: van radiomaker tot burgemeester ★★★☆☆

Beeld BNR

De verrassing is groot als radiomaker Sjors Fröhlich eind 2019 burgemeester wordt van Vijfheerenlanden. Hij presenteerde Stand.nl (Radio 1) en Cappuccino (Radio 2), versloeg de Tour de France vanaf de motor en leidde bijna acht jaar BNR Nieuwsradio.

Ook BNR-journalist Kees Dorresteijn ziet de carrièreswitch van zijn hoofdredacteur niet aankomen. Hij besluit Fröhlich voor een podcast te volgen in het eerste jaar. Hoe groeit hij in zijn nieuwe rol? Wat doet het burgemeesterschap met zijn gezin? Geregeld gaat Dorresteijn bij zijn voormalige baas op de koffie - ze spreken elkaar aan met Sjors en Kees.

Fröhlich is al van jongs af aan gefascineerd door burgemeesters, vertelt hij in de podcast. Hij realiseert zich dat er een vacature gaat komen door de herindeling van zijn gemeente. Vijfheerenlanden is de fusie van zestien dorpjes en stadjes, waaronder Vianen, Leerdam, Zederik, Meerkerk en Schoonrewoerd. ‘Als ik ooit burgemeester wil worden, ik wil eigenlijk niet verhuizen, is dit het moment.’ Hij neemt een kijkje in de keuken van vier bevriende burgemeesters, verdiept zich in de gemeentewet en solliciteert.

De nieuwe burgemeester krijgt het druk. Het is nog maar een vingeroefening als hij besluit het gemeentelijke computernetwerk tijdelijk uit te schakelen vanwege beveiligingsproblemen. Hij klinkt zelfs laconiek over de diefstal van een Frans Hals uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw van Aerden (het doek is al twee keer eerder ontvreemd).

Maar het is een ‘mokerslag’ als Vijfheerenlanden 92 miljoen euro moet betalen aan een lokale heipalenfabrikant, die in de jaren ’70 te lang moest wachten op een vergunning. En natuurlijk hakt corona er hard in. Vijfheerenlanden telt bovengemiddeld veel besmettingen en sterfgevallen. De burgemeester zoekt naar de juiste toon om jongeren aan te spreken die zich niet aan de regels houden - té streng zijn helpt ook niet.

Hij leert dat hij zich niet moet laten opjagen - als er geen calamiteit is, mag je best een paar dagen nadenken over een besluit. Hij ervaart dat je een ambtelijk advies best naast zich mag neerleggen - de organisatie weet dat het soms zo gaat.

De vermoeidheid neemt toe en dat is hoorbaar in de podcast, want Fröhlich kampt met een zeldzame aandoening aan de stembanden. Zelf realiseert hij zich in het laatste gesprek dat hij best somber is geworden. Al blijft hij blij met zijn wending. ‘Het viel tegen, maar het is wel leuker dan ik dacht.’