Podcast maakt duidelijk waarom pauselijk excuus voor misbruik en moord Canadese inheemse kinderen geen dag te vroeg komt

Duncan McCue, de host van de podcast Kuper Island Beeld Evan Aagaard

Zondag 24 juli begon voor paus Franciscus een zesdaagse ‘pelgrimstocht voor boetedoening’ door Canada. Op de agenda staan ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Canadese inheemse volkeren, die van de kerkleider een welgemeend excuus verlangen. Reden is de ijzingwekkende rol die de Rooms-Katholieke Kerk vorige eeuw heeft gespeeld in het seksueel misbruik en de dood van duizenden inheemse kinderen.

Het was een van grootste gruwelverhalen van de afgelopen twee jaar: de anonieme massagraven die werden ontdekt in Canada. Met hulp van radarapparatuur die bodemverstoringen in kaart brengt, werden de graven van tientallen, soms honderden inheemse kinderen ontdekt. Vooral de maand juni van 2021 tartte het voorstellingsvermogen – toen werden in drie afzonderlijke anonieme massagraven de sporen gevonden van vermoedelijk meer dan duizend kinderen. In april werd de laatste ontdekking van zo’n anoniem massagraf gedaan.

Graven bij internaten

Pijnlijk was ook de vindplaats van de graven: op het grondgebied van katholieke internaten, die in de 19de eeuw werden opgericht om inheemse kinderen los te rukken van hun ouders, taal en cultuur en ze een wit-christelijke identiteit op te dringen.

Bezoek aan deze internaten was voor inheemse kinderen tot 1947 verplicht. In 1996 sloot het laatste internaat zijn deuren. Uiteindelijk werden de internaten bezocht door 150 duizend inheemse kinderen, van wie een aanzienlijk deel slachtoffer werd van seksueel misbruik of (dodelijk) geweld door internaatmedewerkers.

Geschat wordt dat tussen vier- en zesduizend inheemse kinderen omkwamen in de internaten – de minst onfortuinlijken onder hen eindigden in een massagraf. Een ‘culturele genocide’, oordeelde een Canadese verzoeninsgcommissie in 2015 over de internaten.

Inheemse vrouwen staan bij de Marieval Indian Residential School in het Canadese Saskatchewan op de plek waar 750 anonieme kindergraven zijn ontdekt. Beeld AFP

Om de horror en onrechtvaardigheid van deze geschiedenis beter te bevatten is de podcast Kuper Island verplichte, maar ook loodzware, kost. Begin juli verscheen de achtste en laatste aflevering.

De podcast van de Canadese publieke omroep CBC vertelt het verhaal van het katholieke internaat Kuper Island Residential School, dat tussen 1889 en 1975 in gebruik was. Vorig jaar werden op het terrein van Kuper Island de sporen gevonden van 160 anonieme graven.

In de podcast komen drie overlevenden aan bod en wordt het verhaal uitgezocht van Richard Thomas, een slimme inheemse jongen die in 1966 hangend aan een touw in de gymzaal van Kuper Island werd gevonden. Volgens de internaatmedewerkers pleegde Thomas zelfmoord omdat hij de scheiding van zijn ouders niet kon verdragen. Overlevenden geloven dat hij niet meer tegen het seksueel misbruik kon.

Angstaanjagende ervaringen

Gids in de podcast is journalist Duncan McCue, zelf van inheemse afkomst, die met een oneindig reservoir aan empathie en geduld de overlevenden aan het woord laat over hun angstaanjagende ervaringen. McCue vraagt, luistert en doet op de juiste momenten een stap terug om het institutioneel racisme te schetsen dat deze verschrikkingen mogelijk maakte.

De Rooms-Katholieke Kerk had de mond vol van internaten als middel om inheemse kinderen uit hun armoedige en hun zogenaamd ‘cultureel achterlijke’ omstandigheden te redden. Maar achter die vrome praatjes trof je vooral onversneden minachting voor alles wat niet wit en christelijk is. Daarom werd er ook zo lang weggekeken van het seksueel misbruik en geweld op Kuper Island en andere katholieke internaten: het was doel en opzet van deze plekken.

Een extra laag tragiek vormt het intergenerationeel trauma dat de katholieke internaten hebben veroorzaakt. Slachtoffers zijn niet alleen de inheemse mannen en vrouwen die halverwege de vorige eeuwige op de internaten zaten, ook hun kinderen en kleinkinderen dragen de gevolgen. McCue bewaart dit aspect voor de een na laatste aflevering, waarin hij overlevenden van internaten en hun naasten laat vertellen over hun ontwrichte levens. Sommigen wisten de intergenerationele cyclus van geweld, alcoholisme en seksueel misbruik te doorbreken. Tegenover hen staat een veelvoud aan inheemse mannen en vrouwen die nog steeds gebukt gaan onder het verpletterende gewicht van wat ze meemaakten op de katholieke internaten. Eén ding weet je na deze podcast zeker: de excuses van de paus komen geen dag te vroeg.