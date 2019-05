Podcast: De man die zijn vader herkende op een foto uit Auschwitz

Shai Schellekes zag begin dit jaar in de Volkskrant voor het eerst de foto van zijn vader in Auschwitz, onder een stuk van fotografierecensent Arno Haijtema. Ze kwamen in contact met elkaar, Arno zocht hem op in Israel om het ontroerende levensverhaal van de vader te horen, en vertelt erover in deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid.