‘Pleasure’ geeft een onomwonden inkijk in de porno-industrie ★★★★☆

Sofia Kappel als Linnéa alias Bella Cherry in ‘Pleasure’.

Zo gelukzalig als de titel klinkt, zo rot is de nasmaak van het indrukwekkende Zweedse drama Pleasure. De 19-jarige Linnéa (moedige, intense rol van debutant Sofia Kappel) reist met een glashelder doel van Zweden naar Los Angeles: ze wil een superster worden in de Amerikaanse porno-industrie en heeft daar alles voor over.

Dat Linnéa niet helemaal beseft wat ‘alles’ inhoudt, blijkt al meteen bij haar allereerste opname: het ongemak en de weerzin stralen van haar af. Toch doet ze uiteindelijk wat haar wordt gevraagd, en zo zal ze in de film voortdurend haar grenzen verleggen. Anders dan huisgenoot en maatje Joy (Revika Anne Reustle), eveneens een jonge vrouw met porno-ambities, lijkt Linnéa, onder haar nieuwe naam Bella Cherry, bereid tot het verkopen van haar ziel.

Simpele neukpartijen, daar draait het niet om in de 21ste-eeuwse pornowereld, toont schrijver en regisseur Ninja Thyberg. Ze dompelde zich bij wijze van research onder in de porno-industrie en baseerde haar speelfilmdebuut op dingen die ze persoonlijk zag gebeuren. Het klinisch gefotografeerde Pleasure voelt realistisch en documentaireachtig aan, ook doordat het gros van Kappels tegenspelers daadwerkelijk in de porno-industrie werkt en feitelijk zichzelf vertolkt: pornokoning Mark Spiegler bijvoorbeeld, tot wiens echelon Linnéa wil doordringen, en die in de film het gezicht van een misogyne, totaal verknipte wereld wordt.

Je zou kunnen stellen dat Thyberg en co-scenarist Peter Modestij dat oordeel zoveel mogelijk aan de toeschouwer overlaten. Dat ze om die reden ook weinig onthullen over Linnéa’s achterliggende motivatie en dat ze vooral met verwondering kijken naar het contrast tussen zakelijke transacties en rauwe, extreem harde seks.

Maar toch: zie zelf zo’n neutrale houding maar eens te handhaven. Akelig hoogtepunt is de schier ondraaglijke porno-opname die Linnéa aan twee wurgende, meppende, beukende en schreeuwende mannen koppelt. Telkens moet ze over de streep worden getrokken: ze wist toch waar ze voor tekende? Alsof het daarmee gewoon een klus is, en geen verkrachting.

Thyberg en cinematograaf Sophie Winqvist blijven telkens zo dicht mogelijk bij Linnéa’s perspectief. Op een enkele douchescène na zijn er geen beelden van vrouwelijke genitaliën. Zodoende schetst Thyberg niet alleen een onomwonden beeld van de porno-industrie, maar suggereert ze, waar het maar kan, ook een zinnig alternatief.

Veelzeggend genoeg lijkt Linnéa het zo gezochte seksplezier alleen te beleven wanneer ze door een vrouw wordt geregisseerd. Als ze op die sm-bondageset horizontaal hangt te bungelen in een wirwar van touwen, heeft dat zelfs iets ontroerends: alsof ze wordt herboren, en ook de pornografie kortstondig haar onschuld hervindt.