Planoloog Zef Hemel laat zien wat zijn vak kan betekenen

‘Op 2 mei meldde ik mij in De Flessenman, het bejaardentehuis aan de Nieuwmarkt. In een krappe ruimte zaten ruim twintig oudere bewoners van de binnenstad op me te wachten.’ Planoloog Zef Hemel ging op zoek naar de burger. Dat is redelijk bijzonder voor een planoloog, die gewoonlijk ver boven straatniveau werkt en denkt. Maar Hemel wilde dan ook een radicaal andere aanpak. Na vijftien jaar op de Wibautleerstoel van de UvA is zijn naam onverbrekelijk verbonden met de Noord-Zuidlijn en met begrippen als ‘metropoolregio’ en vooral: ‘visionaire planologie’. Een aanpak waarbij de planoloog de straat opgaat en verhalen verzamelt om daaruit een nieuw, inspirerend, visionair verhaal over de stad te scheppen. Een verhaal dat iedereen aan het denken zet.

Dat laatste heeft Hemel in Amsterdam zeker voor elkaar gekregen. Amsterdam kon wel een visie gebruiken. De politieke wind is momenteel guur. Den Haag denkt dat Nederland beter af is zonder de wetenschap van de planologie. Hemel laat in Er was eens een stad zien dat zijn visionaire planologie in staat is om te ‘beroeren, confronteren, en zelfgenoegzaamheid te bestrijden’.

Zef Hemel: Er was eens een stad. Uitgeverij Pluim; € 34,99.