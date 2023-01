‘Planet Finance’ maakt de abstracte financiële wereld aan de hand van curieuze voorbeelden concreet

Marije Meerman, regisseur van 'Planet Finance'. Beeld Jelmer de Haas

Voor de zesdelige VPRO-serie Planet Finance duikt filmmaker Marije Meerman in de wereld van de catbonds, shortsellers, oliefutures en valutagoeroes. Die wereld heeft gevolgen voor bijna iedereen – aandelen en pensioenen zijn ervan afhankelijk – maar wordt begrepen door bijna niemand. Hoe heeft Meerman, voormalig eindredacteur van Tegenlicht, die toegankelijk willen maken?

‘Eerst ben ik op zoek gegaan naar een zwarte zwaan’, zegt ze telefonisch. ‘Dat is een onverwachte en impactvolle gebeurtenis.’ In de aflevering over de futuresmarkt is dat het moment dat kopers van oliefuturescontracten geld toe (!!) krijgen als de wereld stilvalt door corona.

De futuresmarkt wordt in Planet Finance uitgelegd aan de hand van een fraaie koeienanimatie. ‘Die markt is ooit ontstaan bij boeren’, zegt Meerman. ‘In een contract spraken zij voor bijvoorbeeld hun graan een prijs, plaats van levering en datum in de toekomst af, zodat ze van inkomsten verzekerd waren en alvast nieuw zaad konden kopen.’ Futures kunnen alleen worden afgesloten bij bulkgoederen: eieren, graan, gas, en dus ook olie.

Meerman: ‘Handelaren konden zich niet voorstellen dat de prijs van een vat olie (nu rond de 75 dollar, red.) ooit negatief zou worden.’ In de geschiedenis was dat ook nog nooit gebeurd. Tot 20 april 2020, toen coronalockdowns de olieafname lamlegden. ‘Er kwam een enorm tekort aan opslagcapaciteit’, zegt Meerman. ‘De kraan van een oliebron kun je niet zomaar dichtdraaien.’

Kleurrijke bewoners

Om een abstracte wereld concreet te maken, koos Meerman voor een antropologische benadering. Ze sprak niet met economen of onderzoeksjournalisten, maar met mensen die bij de markt betrokken zijn.

Twee jaar research leverde haar kleurrijke bronnen op, die een curieus beeld schetsen van Planet Finance en de bewoners daarvan. Neem Dan Dicker, een voormalige oliefutureshandelaar, die schatert om het verhaal over de man die in 1977 de World Trade Center opklimt, waarna traders driftig met elkaar beginnen te wedden. Vanaf welke verdieping zal de klimmer de dood tegemoet vallen? Of de getatoeëerde, Ford Mustang-rijdende olietrader Bob Iaccino, die schoorvoetend vertelt dat het instorten van diezelfde torens op 11 september 2001 zijn lucratiefste periode inluidde.

Olietrader Bob Iaccino. Beeld Pim Hawinkels

Zowel Dicker als Iaccino duiden de dag waarop de prijs van olie negatief wordt. Maar centraal in dat verhaal staat de Canadees Syed Shah. Als zijn oom in Pakistan hem erop wijst dat de prijs van olie ineenstort, besluit hij bij een prijs van 1 cent in te stappen op de oliefuturesmarkt. In de verwachting dat hij ze later met een mooie winst kan doorverkopen, schaft hij 212 duizend vaten aan. Maar de prijs blijft dalen en aan het eind van de rit staat de teller op 7 miljoen Amerikaanse dollars verlies.

‘Eerst dacht ik dat het een grap was’, zegt zijn vader in de serie tegen Meerman. ‘Maar toen ik besefte dat het waar was, schrok ik me helemaal kapot.’ Vanwege een defect in de beleggingsapp – die kon geen negatieve prijzen tonen – wordt Shah voor 6,9 miljoen dollar gecompenseerd, maar de gevolgen blijven groot: vanwege een hoge bloeddruk bezoekt hij de dokter en door de financiële klap woont hij weer bij zijn vader. Hij is nu 32.

Op beleggingsapps is Shah met die leeftijd geen uitzondering. ‘Veel jongeren zien een klapper op de beurs als de enige manier om aan een huis te komen’, zegt Meerman. ‘Met alleen een salaris lukt het vaak niet meer.’