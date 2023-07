PJ Harvey is als songwriter nog lang niet klaar, bewijst ze op haar nieuwe, mystieke album ★★★★☆

PJ Harvey - I Inside the Old Year Dying

Na haar vorige studioalbum The Hope Six Demolition Project (2016) dacht Polly Jean Harvey (nu 55) dat ze als songschrijver klaar was. Ze voelde de muziek niet meer.

Jarenlang werkte ze aan haar ‘poëzieroman’ Orlam (2022) en maakte ze wat filmmuziek, tot de behoefte kwam om een ‘kleiner’ album te maken. De twee voorgangers waren nogal ‘groot’: het profetische pre-Brexit-meesterstuk Let England Shake (2011) en Hope Six dus, een rauw rockende reis langs oorlogsgebieden overal ter wereld.

Zo ontstond, thuis in Dorset, met haar trouwe metgezellen John Parish en Flood, het ongrijpbare I Inside the Old Year Dying, haar tiende album, het eerste in zeven jaar.

Al haar recente activiteit keert hier terug: veel songs zijn bewerkingen van Orlam-hoofdstukken, ze hebben iets filmisch en je kunt ook horen dat Harvey geïnspireerd raakte door de rudimentaire klank van de oude demo’s die ze de laatste jaren openbaar maakte.

De songs zijn als korte filmscènes, met fictieve personages en een tijdloos Dorset als decor. Harvey gebruikt opvallend vaak haar falset en bedient zich van het schilderachtige, archaïsche Engels dat al langer haar artistieke voertaal is. Het klinkt als de verklanking van een eeuwenoude sage, al is de muziek van nu: elektrische gitaar, drums, subtiele inzet van elektronica en hoorspelgeluiden (wind, water, kinderstemmen).

Het is cryptisch, maar ook van een mystieke schoonheid. Je voelt intuïtief dat we hier dichter bij de nu 55-jarige Polly Jean Harvey komen dan we in meer dan een decennium geweest zijn.

PJ Harvey I Inside the Old Year Dying Pop ★★★★☆ Partisan/PIAS