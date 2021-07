Piratenmuziek, Divali-festival en Kaaskoningin-verkiezing op lijst immaterieel erfgoed

beelden­de kunst Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek Gaat de kunst in dialoog met de religieuze omgeving, dan ontstaat een zintuiglijke ervaring om stil van te worden ★★★★☆ Gaat de kunst in dialoog met de religieuze omgeving, dan ontstaat een zintuiglijke ervaring om stil van te worden ★★★★☆